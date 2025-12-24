Буркина-Фасо - Экваториальная Гвинея (24.12.2025) | Кубок африканских наций 2025/26 Дата публикации: 24-12-2025

Предлагаем вашему вниманию запись матча Буркина-Фасо - Экваториальная Гвинея, который состоялся 24 декабря 2025 года, в рамках турнира: Кубок африканских наций 2025/26, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.