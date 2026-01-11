Вест Хэм Юнайтед - Куинз Парк Рейнджерс (11.01.2026) | Кубок Англии 2025/26 Дата публикации: 11-01-2026

Предлагаем вашему вниманию запись матча Вест Хэм Юнайтед - Куинз Парк Рейнджерс, который состоялся 11 января 2026 года, в рамках турнира: Кубок Англии 2025/26, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.