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Спартак - Динамо 16 Октября прямая трансляция

Стадион: Открытие Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
16 Октября 2021, Суббота. 19:00 МСК. РПЛ, 11-й тур
Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Спартак МДинамо М

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак Москва - Динамо Москва, которое состоится 16 октября 2021 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России по футболу, Премьер Лига 2021/22, 11-тур, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спартак М
Москва
Динамо М
Москва
Главные тренеры
Португалия Руй Витория
Германия Сандро Шварц
История личных встреч
13.03.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 22 Динамо М1 : 2Спартак М
20.02.2021 Кубок России 1/8 финала Динамо М2 : 0Спартак М
21.11.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 15 Спартак М1 : 1Динамо М
29.02.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 20 Динамо М0 : 2Спартак М
03.08.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 4 Спартак М0 : 0Динамо М
10.03.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 19 Динамо М0 : 1Спартак М
25.08.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 5 Спартак М2 : 1Динамо М
13.05.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 30 Спартак М0 : 1Динамо М
18.07.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 1 Динамо М2 : 2Спартак М
08.05.2016 Россия - Премьер-Лига Тур 27 Спартак М3 : 0Динамо М

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