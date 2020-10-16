Спартак - Динамо 16 Октября прямая трансляция
Стадион: Открытие Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
16 Октября 2021, Суббота. 19:00 МСК. РПЛ, 11-й тур
Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак Москва - Динамо Москва, которое состоится 16 октября 2021 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России по футболу, Премьер Лига 2021/22, 11-тур, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спартак М
Москва
Динамо М
Москва
Главные тренеры
|Руй Витория
|Сандро Шварц
История личных встреч
|13.03.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 22
|1 : 2
|20.02.2021
|Кубок России
|1/8 финала
|2 : 0
|21.11.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 15
|1 : 1
|29.02.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 20
|0 : 2
|03.08.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 4
|0 : 0
|10.03.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 19
|0 : 1
|25.08.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 5
|2 : 1
|13.05.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 30
|0 : 1
|18.07.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 1
|2 : 2
|08.05.2016
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 27
|3 : 0