Барселона - Динамо Киев 20 Октября прямая трансляция
Стадион: Камп Ноу (Барселона, Испания), вместимость: 99354
20 Октября 2021, Среда. 19:45 МСК. Лига Чемпионов 2021/2022, 3-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Улинс, Франция)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Динамо Киев, которое состоится 20 октября 2021 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Чемпионов УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Барселона
Барселона, Испания
Динамо К
Киев, Украина
Главные тренеры
|Рональд Куман
|Мирча Луческу
История личных встреч
|24.11.2020
|Лига чемпионов
|Группа G. Тур 4
|0 : 4
|04.11.2020
|Лига чемпионов
|Группа G. Тур 3
|2 : 1
|09.12.2009
|Лига чемпионов
|Группа F. Тур 6
|1 : 2
|29.09.2009
|Лига чемпионов
|Группа F. Тур 2
|2 : 0
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов: «Барселона» — «Динамо» (Киев). Это соперники по группе E. Начало встречи запланировано на 19:45 по московскому времени.