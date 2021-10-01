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Барселона - Динамо Киев 20 Октября прямая трансляция

Стадион: Камп Ноу (Барселона, Испания), вместимость: 99354
20 Октября 2021, Среда. 19:45 МСК. Лига Чемпионов 2021/2022, 3-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Улинс, Франция)
БарселонаДинамо Киев

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Динамо Киев, которое состоится 20 октября 2021 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Чемпионов УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Барселона
Барселона, Испания
Динамо К
Киев, Украина
Главные тренеры
Нидерланды Рональд Куман
Румыния Мирча Луческу
История личных встреч
24.11.2020 Лига чемпионов Группа G. Тур 4 Динамо К0 : 4Барселона
04.11.2020 Лига чемпионов Группа G. Тур 3 Барселона2 : 1Динамо К
09.12.2009 Лига чемпионов Группа F. Тур 6 Динамо К1 : 2Барселона
29.09.2009 Лига чемпионов Группа F. Тур 2 Барселона2 : 0Динамо К
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов: «Барселона» — «Динамо» (Киев). Это соперники по группе E. Начало встречи запланировано на 19:45 по московскому времени.

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