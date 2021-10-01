Свернуть список

Бавария - Хоффенхайм 23 Октября прямая трансляция

Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000
23 Октября 2021, Суббота. 16:30 МСК. Бундеслига, 9-й тур
БаварияХоффенхайм

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Хоффенхайм, которое состоится 23 октября 2021 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 09-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бавария
Мюнхен
Хоффенхайм
Зинсхайм
Главные тренеры
Германия Юлиан Нагельсман
Германия Дино Топпмеллер
Германия Себастьян Хёнес
История личных встреч
30.01.2021 Германия - Бундеслига Тур 19 Бавария4 : 1Хоффенхайм
27.09.2020 Германия - Бундеслига Тур 2 Хоффенхайм4 : 1Бавария
29.02.2020 Германия - Бундеслига Тур 24 Хоффенхайм0 : 6Бавария
05.02.2020 Кубок Германии 1/8 финала Бавария4 : 3Хоффенхайм
05.10.2019 Германия - Бундеслига Тур 7 Бавария1 : 2Хоффенхайм
18.01.2019 Германия - Бундеслига Тур 18 Хоффенхайм1 : 3Бавария
24.08.2018 Германия - Бундеслига Тур 1 Бавария3 : 1Хоффенхайм
27.01.2018 Германия - Бундеслига Тур 20 Бавария5 : 2Хоффенхайм
09.09.2017 Германия - Бундеслига Тур 3 Хоффенхайм2 : 0Бавария
15.07.2017 Кубок Телеком 1/2 финала Бавария1 : 0Хоффенхайм

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close