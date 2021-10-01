Бавария - Хоффенхайм 23 Октября прямая трансляция
Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000
23 Октября 2021, Суббота. 16:30 МСК. Бундеслига, 9-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Хоффенхайм, которое состоится 23 октября 2021 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 09-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бавария
Мюнхен
Хоффенхайм
Зинсхайм
Главные тренеры
|Юлиан Нагельсман
|Дино Топпмеллер
|Себастьян Хёнес
История личных встреч
|30.01.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 19
|4 : 1
|27.09.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 2
|4 : 1
|29.02.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 24
|0 : 6
|05.02.2020
|Кубок Германии
|1/8 финала
|4 : 3
|05.10.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 7
|1 : 2
|18.01.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 18
|1 : 3
|24.08.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 1
|3 : 1
|27.01.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 20
|5 : 2
|09.09.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 3
|2 : 0
|15.07.2017
|Кубок Телеком
|1/2 финала
|1 : 0