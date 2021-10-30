Рубин - ЦСКА 30 Октября прямая трансляция
Стадион: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия), вместимость: 45379
30 Октября 2021, Суббота. 14:00 МСК. РПЛ, 13-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рубин - ЦСКА, которое состоится 30 октября 2021 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России по футболу, Премьер Лига 2021/22, 13-тур, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рубин
Казань
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
|Леонид Викторович Слуцкий
|Алексей Владимирович Березуцкий
История личных встреч
|29.11.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 16
|1 : 0
|22.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 4
|1 : 2
|12.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 28
|1 : 1
|04.08.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 4
|0 : 1
|09.07.2019
|Товарищеские матчи (клубы)
|Июль 2019
|4 : 0
|09.03.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 19
|3 : 0
|25.08.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 5
|1 : 1
|26.11.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 18
|0 : 1
|06.08.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 4
|1 : 2
|17.05.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 29
|0 : 2