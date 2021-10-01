Эльче - Реал Мадрид 30 Октября прямая трансляция
Стадион: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания), вместимость: 38750
30 Октября 2021, Суббота. 15:00 МСК. Ла Лига, 12-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эльче - Реал Мадрид, которое состоится 30 октября 2021 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 12-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эльче
Эльче
Реал Мадрид
Мадрид
Главные тренеры
|Фран Эскриба
|Карло Анчелотти
История личных встреч
|13.03.2021
|Испания - Примера
|Тур 27
|2 : 1
|30.12.2020
|Испания - Примера
|Тур 16
|1 : 1
|22.02.2015
|Испания - Примера
|Тур 24
|0 : 2
|23.09.2014
|Испания - Примера
|Тур 5
|5 : 1
|22.02.2014
|Испания - Примера
|Тур 25
|3 : 0
|26.09.2013
|Испания - Примера
|Тур 6
|1 : 2