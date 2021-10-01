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Эльче - Реал Мадрид 30 Октября прямая трансляция

Стадион: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания), вместимость: 38750
30 Октября 2021, Суббота. 15:00 МСК. Ла Лига, 12-й тур
ЭльчеРеал Мадрид

Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эльче - Реал Мадрид, которое состоится 30 октября 2021 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 12-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эльче
Эльче
Реал Мадрид
Мадрид
Главные тренеры
Испания Фран Эскриба
Италия Карло Анчелотти
История личных встреч
13.03.2021 Испания - Примера Тур 27 Реал Мадрид2 : 1Эльче
30.12.2020 Испания - Примера Тур 16 Эльче1 : 1Реал Мадрид
22.02.2015 Испания - Примера Тур 24 Эльче0 : 2Реал Мадрид
23.09.2014 Испания - Примера Тур 5 Реал Мадрид5 : 1Эльче
22.02.2014 Испания - Примера Тур 25 Реал Мадрид3 : 0Эльче
26.09.2013 Испания - Примера Тур 6 Эльче1 : 2Реал Мадрид

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