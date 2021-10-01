Барселона - Алавес 30 Октября прямая трансляция
Стадион: Камп Ноу (Барселона, Испания), вместимость: 99354
30 Октября 2021, Суббота. 22:00 МСК. Ла Лига, 12-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Алавес, которое состоится 30 октября 2021 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 12-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Барселона
Барселона
Алавес
Витория
Главные тренеры
|Рональд Куман
|Альфред Шрёдер
|Хавьер Ревилья Кальеха
История личных встреч
|13.02.2021
|Испания - Примера
|Тур 23
|5 : 1
|31.10.2020
|Испания - Примера
|Тур 8
|1 : 1
|19.07.2020
|Испания - Примера
|Тур 38
|0 : 5
|21.12.2019
|Испания - Примера
|Тур 18
|4 : 1
|23.04.2019
|Испания - Примера
|Тур 34
|0 : 2
|18.08.2018
|Испания - Примера
|Тур 1
|3 : 0
|28.01.2018
|Испания - Примера
|Тур 21
|2 : 1
|26.08.2017
|Испания - Примера
|Тур 2
|0 : 2
|27.05.2017
|Кубок Испании
|Финал
|3 : 1
|11.02.2017
|Испания - Примера
|Тур 22
|0 : 6