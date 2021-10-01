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Барселона - Алавес 30 Октября прямая трансляция

Стадион: Камп Ноу (Барселона, Испания), вместимость: 99354
30 Октября 2021, Суббота. 22:00 МСК. Ла Лига, 12-й тур
БарселонаАлавес

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Алавес, которое состоится 30 октября 2021 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 12-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Барселона
Барселона
Алавес
Витория
Главные тренеры
Нидерланды Рональд Куман
Нидерланды Альфред Шрёдер
Испания Хавьер Ревилья Кальеха
История личных встреч
13.02.2021 Испания - Примера Тур 23 Барселона5 : 1Алавес
31.10.2020 Испания - Примера Тур 8 Алавес1 : 1Барселона
19.07.2020 Испания - Примера Тур 38 Алавес0 : 5Барселона
21.12.2019 Испания - Примера Тур 18 Барселона4 : 1Алавес
23.04.2019 Испания - Примера Тур 34 Алавес0 : 2Барселона
18.08.2018 Испания - Примера Тур 1 Барселона3 : 0Алавес
28.01.2018 Испания - Примера Тур 21 Барселона2 : 1Алавес
26.08.2017 Испания - Примера Тур 2 Алавес0 : 2Барселона
27.05.2017 Кубок Испании Финал Барселона3 : 1Алавес
11.02.2017 Испания - Примера Тур 22 Алавес0 : 6Барселона

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