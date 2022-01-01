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Реал Мадрид - Валенсия 08 Января прямая трансляция

Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
08 января 2022, суббота. 23:00 МСК. Испания - Примера, 20-й тур
Главный судья: Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания);
Реал Мадрид Валенсия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Валенсия, которое состоится 08 Января 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Валенсия
Валенсия
Главные тренеры
ИталияКарло Анчелотти
ИспанияХосе Бордалас
История личных встреч
19.09.2021Испания - ПримераТур 5Валенсия1 : 2Реал Мадрид
14.02.2021Испания - ПримераТур 23Реал Мадрид2 : 0Валенсия
08.11.2020Испания - ПримераТур 9Валенсия4 : 1Реал Мадрид
18.06.2020Испания - ПримераТур 29Реал Мадрид3 : 0Валенсия
08.01.2020Суперкубок Испании1/2 финалаВаленсия1 : 3Реал Мадрид
15.12.2019Испания - ПримераТур 17Валенсия1 : 1Реал Мадрид
03.04.2019Испания - ПримераТур 30Валенсия2 : 1Реал Мадрид
01.12.2018Испания - ПримераТур 14Реал Мадрид2 : 0Валенсия
27.01.2018Испания - ПримераТур 21Валенсия1 : 4Реал Мадрид
27.08.2017Испания - ПримераТур 2Реал Мадрид2 : 2Валенсия

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