Барселона - Реал Мадрид 12 Января прямая трансляция
Стадион: Кинг Фахд (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 68752
12 января 2022, среда. 22:00 МСК. Суперкубок Испании, 1/2 финала
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтера (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Реал Мадрид, которое состоится 12 Января 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Суперкубок Испании, 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Кинг Фахд (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Барселона
Барселона
Реал Мадрид
Мадрид
Главные тренеры
|Хавьер Эрнандес
|Карло Анчелотти
История личных встреч
|24.10.2021
|Испания - Примера
|Тур 10
|1 : 2
|10.04.2021
|Испания - Примера
|Тур 30
|2 : 1
|24.10.2020
|Испания - Примера
|Тур 7
|1 : 3
|01.03.2020
|Испания - Примера
|Тур 26
|2 : 0
|18.12.2019
|Испания - Примера
|Тур 10
|0 : 0
|02.03.2019
|Испания - Примера
|Тур 26
|0 : 1
|27.02.2019
|Кубок Испании
|1/2 финала
|0 : 3
|06.02.2019
|Кубок Испании
|1/2 финала
|1 : 1
|28.10.2018
|Испания - Примера
|Тур 10
|5 : 1
|06.05.2018
|Испания - Примера
|Тур 36
|2 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча за Суперкубок Испании: «Барселона» — «Реал». Начало класико запланировано на 22:00 по московскому времени.