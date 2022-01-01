Кёльн - Бавария 15 Января прямая трансляция
Стадион: Райн-Энерги (Кёльн, Германия), вместимость: 50374
15 января 2022, суббота. 17:30 МСК. Германия - Бундеслига, 19-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кёльн - Бавария, которое состоится 15 Января 2022 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Райн-Энерги (Кёльн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кёльн
Кёльн
Бавария
Мюнхен
Главные тренеры
|Штеффен Баумгарт
|Юлиан Нагельсман
|Дино Топпмёллер (и.о.)
История личных встреч
|22.08.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 2
|3 : 2
|17.07.2021
|Товарищеские матчи (клубы)
|Товарищеские матчи
|3 : 2
|27.02.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 23
|5 : 1
|31.10.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 6
|1 : 2
|16.02.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 22
|1 : 4
|21.09.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 5
|4 : 0
|05.05.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 33
|1 : 3
|13.12.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 16
|1 : 0
|04.03.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 23
|0 : 3
|01.10.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 6
|1 : 1