Атлетико М - Валенсия 22 Января прямая трансляция
Стадион: Ванда Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 68000
22 января 2022, суббота. 23:00 МСК. Испания - Примера, 22-й тур
Главный судья: Исидро Диас де Мера Эскудерос (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Валенсия, которое состоится 22 Января 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Ванда Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Валенсия
Валенсия
Главные тренеры
|Диего Симеоне
|Хосе Бордалас
История личных встреч
|07.11.2021
|Испания - Примера
|Тур 13
|3 : 3
|24.01.2021
|Испания - Примера
|Тур 20
|3 : 1
|28.11.2020
|Испания - Примера
|Тур 11
|0 : 1
|14.02.2020
|Испания - Примера
|Тур 24
|2 : 2
|19.10.2019
|Испания - Примера
|Тур 9
|1 : 1
|24.04.2019
|Испания - Примера
|Тур 34
|3 : 2
|20.08.2018
|Испания - Примера
|Тур 1
|1 : 1
|04.02.2018
|Испания - Примера
|Тур 22
|1 : 0
|09.09.2017
|Испания - Примера
|Тур 3
|0 : 0
|05.03.2017
|Испания - Примера
|Тур 26
|3 : 0