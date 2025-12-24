00:55 ()
Свернуть список

Камерун - Габон 24 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 24-12-2025 22:00
Стадион: Стад Адрар Арена (Агадир, Марокко), вместимость: 45480
24 Декабря 2025 года в 23:00 (+03:00). Кубок африканских наций, Группа F. 1-й тур
Камерун
Габон

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Камерун - Габон, которое состоится 24 Декабря 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, Группа F. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Стад Адрар Арена (Агадир, Марокко). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Камерун
Габон
16 Камерун вр Дэвис Эпасси
18 Камерун зщ Махамаду Нагида
5 Камерун зщ Нуу Толо
4 Камерун зщ Кристофер Ву
22 Камерун зщ Флавьен Бойомо
25 Франция пз Эрик Жуниор Эбимбе
7 Камерун пз Жорж-Кевин Н'Куду
15 Камерун пз Артур Эбонг
24 Камерун пз Карлос Балеба
10 Камерун нп Брайан Мбемо
26 Камерун нп Кристиан Кофане
23 Габон вр Loyce Mbaba
3 Габон зщ Энтони Ойоно
5 Габон зщ Бруно Экеле Манга
2 Габон зщ Аарон Аппиндангойе
19 Габон зщ Жак Экомье
22 Габон пз Ибраим Дидье Ндонг
18 Габон пз Марио Лемина
25 Габон пз Eric Bocoum
11 Габон нп Джим Аллевина
20 Габон нп Дени Буанга
9 Габон нп Пьер-Эмерик Обамеянг
Главные тренеры
Бельгия Марк Брис
История личных встреч
22.01.2017 Кубок африканских наций Группа A. 3-й тур Камерун0 : 0Габон
06.09.2016 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Камерун2 : 1Габон
13.01.2010 Кубок африканских наций Группа D. 1-й тур Камерун0 : 1Габон
09.09.2009 ЧМ-2010 - Африка Группа A. 4-й тур Камерун2 : 1Габон
05.09.2009 ЧМ-2010 - Африка Группа A. 3-й тур Габон0 : 2Камерун
13.11.2025 ЧМ-2026 — Африка 2-й раунд. 1/2 финала Камерун0 : 1
13.10.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа D. 10-й тур Камерун0 : 0
08.10.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа D. 9-й тур 0 : 2Камерун
09.09.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа D. 8-й тур 1 : 0Камерун
04.09.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа D. 7-й тур Камерун3 : 0
13.11.2025 ЧМ-2026 — Африка 2-й раунд. 1/2 финала 4 : 1 ДВГабон
14.10.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа F. 10-й тур Габон2 : 0
10.10.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа F. 9-й тур 3 : 4Габон
09.09.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа F. 8-й тур Габон0 : 0
03.09.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа F. 7-й тур 0 : 4Габон
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/8 финала
Марокко13
2
1/8 финала
Мали11
3
1/8 финала - возможный выход
Замбия11
4 Коморские острова10
Группа B
КомандаИО
1
1/8 финала
ЮАР13
2
1/8 финала
Египет13
3
1/8 финала - возможный выход
Зимбабве10
4 Ангола10
Группа C
КомандаИО
1
1/8 финала
Нигерия13
2
1/8 финала
Уганда00
3
1/8 финала - возможный выход
Тунис00
4 Танзания10
Группа D
КомандаИО
1
1/8 финала
Сенегал13
2
1/8 финала
ДР Конго13
3
1/8 финала - возможный выход
Бенин10
4 Ботсвана10
Группа E
КомандаИО
1
1/8 финала
Судан00
2
1/8 финала
Алжир00
3
1/8 финала - возможный выход
Буркина-Фасо00
4 Экваториальная Гвинея00
Группа F
КомандаИО
1
1/8 финала
Габон00
2
1/8 финала
Мозамбик00
3
1/8 финала - возможный выход
Камерун00
4 Кот-д'Ивуар00

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close