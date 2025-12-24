Камерун - Габон 24 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 24-12-2025 22:00
Стадион: Стад Адрар Арена (Агадир, Марокко), вместимость: 45480
24 Декабря 2025 года в 23:00 (+03:00). Кубок африканских наций, Группа F. 1-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Камерун - Габон, которое состоится 24 Декабря 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, Группа F. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Стад Адрар Арена (Агадир, Марокко). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Камерун
Габон
|16
|вр
|Дэвис Эпасси
|18
|зщ
|Махамаду Нагида
|5
|зщ
|Нуу Толо
|4
|зщ
|Кристофер Ву
|22
|зщ
|Флавьен Бойомо
|25
|пз
|Эрик Жуниор Эбимбе
|7
|пз
|Жорж-Кевин Н'Куду
|15
|пз
|Артур Эбонг
|24
|пз
|Карлос Балеба
|10
|нп
|Брайан Мбемо
|26
|нп
|Кристиан Кофане
|23
|вр
|Loyce Mbaba
|3
|зщ
|Энтони Ойоно
|5
|зщ
|Бруно Экеле Манга
|2
|зщ
|Аарон Аппиндангойе
|19
|зщ
|Жак Экомье
|22
|пз
|Ибраим Дидье Ндонг
|18
|пз
|Марио Лемина
|25
|пз
|Eric Bocoum
|11
|нп
|Джим Аллевина
|20
|нп
|Дени Буанга
|9
|нп
|Пьер-Эмерик Обамеянг
Главные тренеры
|Марк Брис
История личных встреч
|22.01.2017
|Кубок африканских наций
|Группа A. 3-й тур
|0 : 0
|06.09.2016
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|2 : 1
|13.01.2010
|Кубок африканских наций
|Группа D. 1-й тур
|0 : 1
|09.09.2009
|ЧМ-2010 - Африка
|Группа A. 4-й тур
|2 : 1
|05.09.2009
|ЧМ-2010 - Африка
|Группа A. 3-й тур
|0 : 2
|13.11.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|2-й раунд. 1/2 финала
|0 : 1
|13.10.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа D. 10-й тур
|0 : 0
|08.10.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа D. 9-й тур
|0 : 2
|09.09.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа D. 8-й тур
|1 : 0
|04.09.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа D. 7-й тур
|3 : 0
|13.11.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|2-й раунд. 1/2 финала
|4 : 1 ДВ
|14.10.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа F. 10-й тур
|2 : 0
|10.10.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа F. 9-й тур
|3 : 4
|09.09.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа F. 8-й тур
|0 : 0
|03.09.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа F. 7-й тур
|0 : 4
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Марокко
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Мали
|1
|1
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Замбия
|1
|1
|4
|Коморские острова
|1
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|ЮАР
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Египет
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Зимбабве
|1
|0
|4
|Ангола
|1
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Нигерия
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Уганда
|0
|0
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Тунис
|0
|0
|4
|Танзания
|1
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Сенегал
|1
|3
| 2
1/8 финала
|ДР Конго
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Бенин
|1
|0
|4
|Ботсвана
|1
|0
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Судан
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Алжир
|0
|0
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Буркина-Фасо
|0
|0
|4
|Экваториальная Гвинея
|0
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Габон
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Мозамбик
|0
|0
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Камерун
|0
|0
|4
|Кот-д'Ивуар
|0
|0