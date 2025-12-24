Кот-д'Ивуар - Мозамбик 24 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 24-12-2025 19:30
Стадион: Стад де Марракеш (Марракеш, Марокко), вместимость: 45240
24 Декабря 2025 года в 20:30 (+03:00). Кубок африканских наций, Группа F. 1-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кот-д'Ивуар - Мозамбик, которое состоится 24 Декабря 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, Группа F. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де Марракеш (Марракеш, Марокко). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кот-д'Ивуар
Мозамбик
|1
|вр
|Яхья Фофана
|7
|зщ
|Одилон Коссуну
|3
|зщ
|Гислейн Конан
|20
|зщ
|Эммануэль Агбаду
|21
|зщ
|Эван Н'Дика
|11
|пз
|Эванн Гессан
|15
|пз
|Амад Диалло
|6
|пз
|Секо Фофана
|8
|пз
|Франк Кессье
|18
|пз
|Ибраим Сангаре
|26
|нп
|Ян Диоманд
|1
|вр
|Эрнан
|2
|зщ
|Нанани
|23
|зщ
|Диогу Калила
|17
|зщ
|Мешер
|15
|зщ
|Рейнилду Мандава
|5
|зщ
|Бруну Ланга
|19
|пз
|Вити
|21
|пз
|Рикарду Гимараеш
|16
|пз
|Альфонс Амаде
|20
|пз
|Джени Катамо
|13
|нп
|Стэнли Ратифо
Главные тренеры
|Чикуиньо Конде
История личных встреч
|13.11.2021
|ЧМ-2022 - Африка
|Группа D. 5-й тур
|3 : 0
|03.09.2021
|ЧМ-2022 - Африка
|Группа D. 1-й тур
|0 : 0
|18.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|0 : 2
|14.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|14.10.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа F. 10-й тур
|3 : 0
|10.10.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа F. 9-й тур
|0 : 7
|09.09.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа F. 8-й тур
|0 : 0
|17.12.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|4 : 1
|17.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|14.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|14.10.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа G. 10-й тур
|0 : 1
|09.10.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа G. 9-й тур
|1 : 2
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа Кубка африканских наций: Кот-д'Ивуар — Мозамбик. Это соперники по группе F. Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Марокко
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Мали
|1
|1
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Замбия
|1
|1
|4
|Коморские острова
|1
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|ЮАР
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Египет
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Зимбабве
|1
|0
|4
|Ангола
|1
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Нигерия
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Уганда
|0
|0
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Тунис
|0
|0
|4
|Танзания
|1
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Сенегал
|1
|3
| 2
1/8 финала
|ДР Конго
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Бенин
|1
|0
|4
|Ботсвана
|1
|0
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Судан
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Алжир
|0
|0
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Буркина-Фасо
|0
|0
|4
|Экваториальная Гвинея
|0
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Габон
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Мозамбик
|0
|0
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Камерун
|0
|0
|4
|Кот-д'Ивуар
|0
|0