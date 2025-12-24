00:54 ()
Свернуть список

Кот-д'Ивуар - Мозамбик 24 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 24-12-2025 19:30
Стадион: Стад де Марракеш (Марракеш, Марокко), вместимость: 45240
24 Декабря 2025 года в 20:30 (+03:00). Кубок африканских наций, Группа F. 1-й тур
Кот-д'Ивуар
Мозамбик

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кот-д'Ивуар - Мозамбик, которое состоится 24 Декабря 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, Группа F. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де Марракеш (Марракеш, Марокко). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кот-д'Ивуар
Мозамбик
1 Кот-д'Ивуар вр Яхья Фофана
7 Кот-д'Ивуар зщ Одилон Коссуну
3 Кот-д'Ивуар зщ Гислейн Конан
20 Кот-д'Ивуар зщ Эммануэль Агбаду
21 Кот-д'Ивуар зщ Эван Н'Дика
11 Кот-д'Ивуар пз Эванн Гессан
15 Кот-д'Ивуар пз Амад Диалло
6 Кот-д'Ивуар пз Секо Фофана
8 Кот-д'Ивуар пз Франк Кессье
18 Кот-д'Ивуар пз Ибраим Сангаре
26 Кот-д'Ивуар нп Ян Диоманд
1 Мозамбик вр Эрнан
2 Мозамбик зщ Нанани
23 Португалия зщ Диогу Калила
17 Мозамбик зщ Мешер
15 Мозамбик зщ Рейнилду Мандава
5 Мозамбик зщ Бруну Ланга
19 Мозамбик пз Вити
21 Мозамбик пз Рикарду Гимараеш
16 Мозамбик пз Альфонс Амаде
20 Мозамбик пз Джени Катамо
13 Мозамбик нп Стэнли Ратифо
Главные тренеры
Мозамбик Чикуиньо Конде
История личных встреч
13.11.2021 ЧМ-2022 - Африка Группа D. 5-й тур Кот-д'Ивуар3 : 0Мозамбик
03.09.2021 ЧМ-2022 - Африка Группа D. 1-й тур Мозамбик0 : 0Кот-д'Ивуар
18.11.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 0 : 2Кот-д'Ивуар
14.11.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 1 : 0Кот-д'Ивуар
14.10.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа F. 10-й тур Кот-д'Ивуар3 : 0
10.10.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа F. 9-й тур 0 : 7Кот-д'Ивуар
09.09.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа F. 8-й тур 0 : 0Кот-д'Ивуар
17.12.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 4 : 1Мозамбик
17.11.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 2 : 2Мозамбик
14.11.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 1 : 0Мозамбик
14.10.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа G. 10-й тур 0 : 1Мозамбик
09.10.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа G. 9-й тур Мозамбик1 : 2
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа Кубка африканских наций: Кот-д'Ивуар — Мозамбик. Это соперники по группе F. Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/8 финала
Марокко13
2
1/8 финала
Мали11
3
1/8 финала - возможный выход
Замбия11
4 Коморские острова10
Группа B
КомандаИО
1
1/8 финала
ЮАР13
2
1/8 финала
Египет13
3
1/8 финала - возможный выход
Зимбабве10
4 Ангола10
Группа C
КомандаИО
1
1/8 финала
Нигерия13
2
1/8 финала
Уганда00
3
1/8 финала - возможный выход
Тунис00
4 Танзания10
Группа D
КомандаИО
1
1/8 финала
Сенегал13
2
1/8 финала
ДР Конго13
3
1/8 финала - возможный выход
Бенин10
4 Ботсвана10
Группа E
КомандаИО
1
1/8 финала
Судан00
2
1/8 финала
Алжир00
3
1/8 финала - возможный выход
Буркина-Фасо00
4 Экваториальная Гвинея00
Группа F
КомандаИО
1
1/8 финала
Габон00
2
1/8 финала
Мозамбик00
3
1/8 финала - возможный выход
Камерун00
4 Кот-д'Ивуар00

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close