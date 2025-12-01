23:52 ()
Витория Гимарайнш - Спортинг 23 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 23-12-2025 22:45
Стадион: Дом Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия), вместимость: 30165
23 Декабря 2025 года в 23:45 (+03:00). Португалия — Примейра, 15-й тур
Главный судья: Мигел Ногейра (Лиссабон, Португалия);
Витория Гимарайнш
Спортинг

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витория Гимарайнш - Спортинг, которое состоится 23 Декабря 2025 года в 23:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Дом Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
Спортинг
Лиссабон
25 Колумбия вр Хуан Кастильо
2 Португалия зщ Мага
4 Испания зщ Оскар Ривас
26 Уругвай зщ Родриго Абаскаль
13 Португалия пз Жоау Мендеш
30 Португалия пз Гонсалу Ногейра
6 Сербия пз Matija Mitrovic
18 Кабо-Верде пз Телму Арканжу
48 Бельгия пз Noah Saviolo
19 Франция нп Oumar Camara
24 Сенегал нп Альюн Ндойе
1 Португалия вр Руй Силва
13 Греция зщ Георгиос Ваяннидис
72 Португалия зщ Эдуарду Куарежма
25 Португалия зщ Гонсалу Инасиу
91 Португалия зщ Рикарду Мангаш
20 Уругвай зщ Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес
5 Япония пз Хидемаса Морита
14 Грузия пз Георгий Кочорашвили
28 Португалия нп Родригу Рибейру
17 Португалия нп Франсиску Тринкан
97 Колумбия нп Луис Суарес
Главные тренеры
Португалия Руй Боржеш
История личных встреч
17.05.2025 Португалия — Примейра 34-й тур Спортинг2 : 0Витория Гимарайнш
03.01.2025 Португалия — Примейра 17-й тур Витория Гимарайнш4 : 4Спортинг
21.04.2024 Португалия — Примейра 30-й тур Спортинг3 : 0Витория Гимарайнш
09.12.2023 Португалия — Примейра 13-й тур Витория Гимарайнш3 : 2Спортинг
24.04.2023 Португалия - Примейра 29-й тур Витория Гимарайнш0 : 2Спортинг
05.11.2022 Португалия - Примейра 12-й тур Спортинг3 : 0Витория Гимарайнш
19.03.2022 Португалия - Примейра 27-й тур Витория Гимарайнш1 : 3Спортинг
30.10.2021 Португалия - Примейра 10-й тур Спортинг1 : 0Витория Гимарайнш
20.03.2021 Португалия - Примейра 24-й тур Спортинг1 : 0Витория Гимарайнш
07.11.2020 Португалия - Примейра 7-й тур Витория Гимарайнш0 : 4Спортинг
17.12.2025 Кубок Португалии 1/8 финала Витория Гимарайнш0 : 1
13.12.2025 Португалия — Примейра 14-й тур 0 : 1Витория Гимарайнш
08.12.2025 Португалия — Примейра 13-й тур Витория Гимарайнш0 : 0
28.11.2025 Португалия — Примейра 12-й тур Витория Гимарайнш4 : 0
22.11.2025 Кубок Португалии 1/16 финала Витория Гимарайнш4 : 0
18.12.2025 Кубок Португалии 1/8 финала 2 : 3 ДВСпортинг
13.12.2025 Португалия — Примейра 14-й тур Спортинг6 : 0
09.12.2025 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур 3 : 1Спортинг
05.12.2025 Португалия — Примейра 13-й тур 1 : 1Спортинг
30.11.2025 Португалия — Примейра 12-й тур Спортинг4 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту1440
2
Лига чемпионов
Спортинг1435
3
Лига Европы
Бенфика1432
4
Лига конференций
Жил Висенте1526
5 Брага1525
6 Фамаликан1423
7 Морейренсе1521
8 Витория Гимарайнш1421
9 Эшторил1517
10 Алверка1417
11 Риу Аве1517
12 Насьонал1516
13 Санта-Клара1516
14 Эштрела1515
15 Каза Пия1513
16
Стыковая зона
Арока1513
17
Зона вылета
Тондела159
18
Зона вылета
АВС154

