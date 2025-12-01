Витория Гимарайнш - Спортинг 23 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 23-12-2025 22:45
Стадион: Дом Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия), вместимость: 30165
23 Декабря 2025 года в 23:45 (+03:00). Португалия — Примейра, 15-й тур
Главный судья: Мигел Ногейра (Лиссабон, Португалия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витория Гимарайнш - Спортинг, которое состоится 23 Декабря 2025 года в 23:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Дом Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
Спортинг
Лиссабон
|25
|вр
|Хуан Кастильо
|2
|зщ
|Мага
|4
|зщ
|Оскар Ривас
|26
|зщ
|Родриго Абаскаль
|13
|пз
|Жоау Мендеш
|30
|пз
|Гонсалу Ногейра
|6
|пз
|Matija Mitrovic
|18
|пз
|Телму Арканжу
|48
|пз
|Noah Saviolo
|19
|нп
|Oumar Camara
|24
|нп
|Альюн Ндойе
|1
|вр
|Руй Силва
|13
|зщ
|Георгиос Ваяннидис
|72
|зщ
|Эдуарду Куарежма
|25
|зщ
|Гонсалу Инасиу
|91
|зщ
|Рикарду Мангаш
|20
|зщ
|Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес
|5
|пз
|Хидемаса Морита
|14
|пз
|Георгий Кочорашвили
|28
|нп
|Родригу Рибейру
|17
|нп
|Франсиску Тринкан
|97
|нп
|Луис Суарес
Главные тренеры
|Руй Боржеш
История личных встреч
|17.05.2025
|Португалия — Примейра
|34-й тур
|2 : 0
|03.01.2025
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|4 : 4
|21.04.2024
|Португалия — Примейра
|30-й тур
|3 : 0
|09.12.2023
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|3 : 2
|24.04.2023
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|0 : 2
|05.11.2022
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|3 : 0
|19.03.2022
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|1 : 3
|30.10.2021
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|1 : 0
|20.03.2021
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|1 : 0
|07.11.2020
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|0 : 4
|17.12.2025
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|0 : 1
|13.12.2025
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|0 : 1
|08.12.2025
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|0 : 0
|28.11.2025
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|4 : 0
|22.11.2025
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|4 : 0
|18.12.2025
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|2 : 3 ДВ
|13.12.2025
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|6 : 0
|09.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|3 : 1
|05.12.2025
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|1 : 1
|30.11.2025
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|14
|40
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|14
|35
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|14
|32
| 4
Лига конференций
|Жил Висенте
|15
|26
|5
|Брага
|15
|25
|6
|Фамаликан
|14
|23
|7
|Морейренсе
|15
|21
|8
|Витория Гимарайнш
|14
|21
|9
|Эшторил
|15
|17
|10
|Алверка
|14
|17
|11
|Риу Аве
|15
|17
|12
|Насьонал
|15
|16
|13
|Санта-Клара
|15
|16
|14
|Эштрела
|15
|15
|15
|Каза Пия
|15
|13
| 16
Стыковая зона
|Арока
|15
|13
| 17
Зона вылета
|Тондела
|15
|9
| 18
Зона вылета
|АВС
|15
|4