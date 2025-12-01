Египет - Зимбабве 22 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 22-12-2025 22:00
22 Декабря 2025 года в 23:00 (+03:00). Кубок африканских наций, Группа B. 1-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Египет - Зимбабве, которое состоится 22 Декабря 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, Группа B. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Египет
Зимбабве
История личных встреч
|21.06.2019
|Кубок африканских наций
|Группа A. 1-й тур
|1 : 0
|09.06.2013
|ЧМ-2014 - Африка
|Группа G. 4-й тур
|2 : 4
|26.03.2013
|ЧМ-2014 - Африка
|Группа G. 3-й тур
|2 : 1
|16.12.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|17.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|1 : 1 2 : 0
|14.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|12.10.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа A. 10-й тур
|1 : 0
|08.10.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа A. 9-й тур
|0 : 3
|17.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|13.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|13.10.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа C. 10-й тур
|1 : 0
|10.10.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа C. 9-й тур
|0 : 0
|09.09.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа C. 8-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Мали
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Марокко
|0
|0
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Замбия
|0
|0
|4
|Коморские острова
|0
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Зимбабве
|0
|0
| 2
1/8 финала
|ЮАР
|0
|0
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Ангола
|0
|0
|4
|Египет
|0
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Уганда
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Нигерия
|0
|0
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Тунис
|0
|0
|4
|Танзания
|0
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Бенин
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Ботсвана
|0
|0
| 3
1/8 финала - возможный выход
|ДР Конго
|0
|0
|4
|Сенегал
|0
|0
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Судан
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Алжир
|0
|0
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Буркина-Фасо
|0
|0
|4
|Экваториальная Гвинея
|0
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Габон
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Мозамбик
|0
|0
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Камерун
|0
|0
|4
|Кот-д'Ивуар
|0
|0