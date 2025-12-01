00:09 ()
Египет - Зимбабве 22 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 22-12-2025 22:00
22 Декабря 2025 года в 23:00 (+03:00). Кубок африканских наций, Группа B. 1-й тур
Египет
Зимбабве

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Египет - Зимбабве, которое состоится 22 Декабря 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, Группа B. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Египет
Зимбабве
История личных встреч
21.06.2019 Кубок африканских наций Группа A. 1-й тур Египет1 : 0Зимбабве
09.06.2013 ЧМ-2014 - Африка Группа G. 4-й тур Зимбабве2 : 4Египет
26.03.2013 ЧМ-2014 - Африка Группа G. 3-й тур Египет2 : 1Зимбабве
16.12.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Египет2 : 1
17.11.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Египет1 : 1 2 : 0
14.11.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 2 : 0Египет
12.10.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа A. 10-й тур Египет1 : 0
08.10.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа A. 9-й тур 0 : 3Египет
17.11.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 1 : 2Зимбабве
13.11.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 3 : 1Зимбабве
13.10.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа C. 10-й тур 1 : 0Зимбабве
10.10.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа C. 9-й тур Зимбабве0 : 0
09.09.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа C. 8-й тур Зимбабве0 : 1
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/8 финала
Мали00
2
1/8 финала
Марокко00
3
1/8 финала - возможный выход
Замбия00
4 Коморские острова00
Группа B
КомандаИО
1
1/8 финала
Зимбабве00
2
1/8 финала
ЮАР00
3
1/8 финала - возможный выход
Ангола00
4 Египет00
Группа C
КомандаИО
1
1/8 финала
Уганда00
2
1/8 финала
Нигерия00
3
1/8 финала - возможный выход
Тунис00
4 Танзания00
Группа D
КомандаИО
1
1/8 финала
Бенин00
2
1/8 финала
Ботсвана00
3
1/8 финала - возможный выход
ДР Конго00
4 Сенегал00
Группа E
КомандаИО
1
1/8 финала
Судан00
2
1/8 финала
Алжир00
3
1/8 финала - возможный выход
Буркина-Фасо00
4 Экваториальная Гвинея00
Группа F
КомандаИО
1
1/8 финала
Габон00
2
1/8 финала
Мозамбик00
3
1/8 финала - возможный выход
Камерун00
4 Кот-д'Ивуар00

