Алверка - Порту 22 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 22-12-2025 20:45
22 Декабря 2025 года в 21:45 (+03:00). Португалия — Примейра, 15-й тур
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алверка - Порту, которое состоится 22 Декабря 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 15-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Алверка
Алверка-ду-Рибатежу
Порту
Порту
|13
|вр
|Андре Гомеш
|4
|зщ
|Каики Навес
|3
|зщ
|Хосе Мартинес
|55
|зщ
|Франсишку Шиссумба
|33
|пз
|Бастьен Мёпийу
|21
|пз
|Сабит Абдулай
|8
|пз
|Amorim
|18
|пз
|Линкольн
|2
|нп
|Набиль Туайзи
|9
|нп
|Марко Милованович
|11
|нп
|Cedric Nuozzi
|99
|вр
|Диогу Кошта
|52
|зщ
|Мартим Фернандеш
|21
|зщ
|Доминик Прпич
|4
|зщ
|Якуб Кивёр
|74
|зщ
|Франсишку Моура
|8
|пз
|Виктор Фрохольдт
|22
|пз
|Алан Варела
|86
|пз
|Родригу Мора
|11
|нп
|Пепе
|9
|нп
|Самуэль Агехова
|17
|нп
|Борха Сайнс
Главные тренеры
|Франческо Фариоли
История личных встреч
|14.12.2025
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|1 : 0
|07.12.2025
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|1 : 0
|29.11.2025
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|0 : 2
|08.11.2025
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|1 : 1
|31.10.2025
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|2 : 0
|18.12.2025
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|4 : 1
|15.12.2025
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|3 : 1
|11.12.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 1
|07.12.2025
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|0 : 2
|30.11.2025
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|14
|40
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|14
|35
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|14
|32
| 4
Лига конференций
|Жил Висенте
|15
|26
|5
|Брага
|15
|25
|6
|Фамаликан
|14
|23
|7
|Морейренсе
|15
|21
|8
|Витория Гимарайнш
|14
|21
|9
|Эшторил
|15
|17
|10
|Алверка
|14
|17
|11
|Риу Аве
|15
|17
|12
|Насьонал
|15
|16
|13
|Санта-Клара
|14
|15
|14
|Эштрела
|15
|15
|15
|Каза Пия
|15
|13
| 16
Стыковая зона
|Арока
|14
|12
| 17
Зона вылета
|Тондела
|15
|9
| 18
Зона вылета
|АВС
|15
|4