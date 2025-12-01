00:08 ()
Алверка - Порту 22 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 22-12-2025 20:45
22 Декабря 2025 года в 21:45 (+03:00). Португалия — Примейра, 15-й тур
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
Алверка
Порту

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алверка - Порту, которое состоится 22 Декабря 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 15-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алверка
Алверка-ду-Рибатежу
Порту
Порту
13 Португалия вр Андре Гомеш
4 Бразилия зщ Каики Навес
3 Гондурас зщ Хосе Мартинес
55 Португалия зщ Франсишку Шиссумба
33 Франция пз Бастьен Мёпийу
21 Гана пз Сабит Абдулай
8 Бразилия пз Amorim
18 Бразилия пз Линкольн
2 Испания нп Набиль Туайзи
9 Сербия нп Марко Милованович
11 Бельгия нп Cedric Nuozzi
99 Португалия вр Диогу Кошта
52 Португалия зщ Мартим Фернандеш
21 Хорватия зщ Доминик Прпич
4 Польша зщ Якуб Кивёр
74 Португалия зщ Франсишку Моура
8 Дания пз Виктор Фрохольдт
22 Аргентина пз Алан Варела
86 Португалия пз Родригу Мора
11 Бразилия нп Пепе
9 Испания нп Самуэль Агехова
17 Испания нп Борха Сайнс
Главные тренеры
Италия Франческо Фариоли
История личных встреч
14.12.2025 Португалия — Примейра 14-й тур 1 : 0Алверка
07.12.2025 Португалия — Примейра 13-й тур Алверка1 : 0
29.11.2025 Португалия — Примейра 12-й тур 0 : 2Алверка
08.11.2025 Португалия — Примейра 11-й тур Алверка1 : 1
31.10.2025 Португалия — Примейра 10-й тур 2 : 0Алверка
18.12.2025 Кубок Португалии 1/8 финала Порту4 : 1
15.12.2025 Португалия — Примейра 14-й тур Порту3 : 1
11.12.2025 Лига Европы Общий этап. 6-й тур Порту2 : 1
07.12.2025 Португалия — Примейра 13-й тур 0 : 2Порту
30.11.2025 Португалия — Примейра 12-й тур Порту1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту1440
2
Лига чемпионов
Спортинг1435
3
Лига Европы
Бенфика1432
4
Лига конференций
Жил Висенте1526
5 Брага1525
6 Фамаликан1423
7 Морейренсе1521
8 Витория Гимарайнш1421
9 Эшторил1517
10 Алверка1417
11 Риу Аве1517
12 Насьонал1516
13 Санта-Клара1415
14 Эштрела1515
15 Каза Пия1513
16
Стыковая зона
Арока1412
17
Зона вылета
Тондела159
18
Зона вылета
АВС154

