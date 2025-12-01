Бенфика - Фамаликан 22 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 22-12-2025 22:45
Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
22 Декабря 2025 года в 23:45 (+03:00). Португалия — Примейра, 15-й тур
Главный судья: Андре Нарсизу (Португалия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Фамаликан, которое состоится 22 Декабря 2025 года в 23:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
|1
|вр
|Анатолий Трубин
|17
|зщ
|Амар Дедич
|44
|зщ
|Томаш Араужу
|30
|зщ
|Николас Отаменди
|26
|зщ
|Самуэль Даль
|20
|пз
|Ричард Риос
|5
|пз
|Энсо Барренечеа
|10
|пз
|Георгий Судаков
|8
|нп
|Фредрик Эурснес
|84
|нп
|Жоау Регу
|14
|нп
|Вангелис Павлидис
|25
|вр
|Лазар Царевич
|17
|зщ
|Родригу Пиньейру
|16
|зщ
|Юстин де Хас
|3
|зщ
|Леонардо Реальпе
|5
|зщ
|Рафа Соареш
|6
|пз
|Томми ван Де Лои
|14
|пз
|Матиаш Де Аморим
|23
|пз
|Жил Диаш
|20
|пз
|Гуштаву Са
|7
|пз
|Marcos Vinicios Lopes Moura
|21
|нп
|Яссир Забири
Главные тренеры
|Жозе Моуринью
История личных встреч
|17.01.2025
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|4 : 0
|11.08.2024
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|2 : 0
|05.05.2024
|Португалия — Примейра
|32-й тур
|2 : 0
|29.12.2023
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|3 : 0
|25.11.2023
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|2 : 0
|04.03.2023
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|2 : 0
|10.09.2022
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|0 : 1
|23.04.2022
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|0 : 0
|12.12.2021
|Португалия - Примейра
|14-й тур
|1 : 4
|08.02.2021
|Португалия - Примейра
|18-й тур
|2 : 0
|17.12.2025
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|0 : 2
|14.12.2025
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|0 : 4
|10.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 0
|05.12.2025
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|1 : 1
|29.11.2025
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|1 : 2
|18.12.2025
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|4 : 1
|14.12.2025
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|4 : 0
|06.12.2025
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|1 : 2
|29.11.2025
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|2 : 2
|22.11.2025
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|14
|40
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|14
|35
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|14
|32
| 4
Лига конференций
|Жил Висенте
|15
|26
|5
|Брага
|15
|25
|6
|Фамаликан
|14
|23
|7
|Морейренсе
|15
|21
|8
|Витория Гимарайнш
|14
|21
|9
|Эшторил
|15
|17
|10
|Алверка
|14
|17
|11
|Риу Аве
|15
|17
|12
|Насьонал
|15
|16
|13
|Санта-Клара
|14
|15
|14
|Эштрела
|15
|15
|15
|Каза Пия
|15
|13
| 16
Стыковая зона
|Арока
|14
|12
| 17
Зона вылета
|Тондела
|15
|9
| 18
Зона вылета
|АВС
|15
|4