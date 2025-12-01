00:08 ()
Бенфика - Фамаликан 22 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 22-12-2025 22:45
Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
22 Декабря 2025 года в 23:45 (+03:00). Португалия — Примейра, 15-й тур
Главный судья: Андре Нарсизу (Португалия);
Бенфика
Фамаликан

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Фамаликан, которое состоится 22 Декабря 2025 года в 23:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
1 Украина вр Анатолий Трубин
17 Босния и Герцеговина зщ Амар Дедич
44 Португалия зщ Томаш Араужу
30 Аргентина зщ Николас Отаменди
26 Швеция зщ Самуэль Даль
20 Колумбия пз Ричард Риос
5 Аргентина пз Энсо Барренечеа
10 Украина пз Георгий Судаков
8 Норвегия нп Фредрик Эурснес
84 Португалия нп Жоау Регу
14 Греция нп Вангелис Павлидис
25 Черногория вр Лазар Царевич
17 Португалия зщ Родригу Пиньейру
16 Нидерланды зщ Юстин де Хас
3 Эквадор зщ Леонардо Реальпе
5 Португалия зщ Рафа Соареш
6 Нидерланды пз Томми ван Де Лои
14 Португалия пз Матиаш Де Аморим
23 Португалия пз Жил Диаш
20 Португалия пз Гуштаву Са
7 Бразилия пз Marcos Vinicios Lopes Moura
21 Марокко нп Яссир Забири
Главные тренеры
Португалия Жозе Моуринью
История личных встреч
17.01.2025 Португалия — Примейра 18-й тур Бенфика4 : 0Фамаликан
11.08.2024 Португалия — Примейра 1-й тур Фамаликан2 : 0Бенфика
05.05.2024 Португалия — Примейра 32-й тур Фамаликан2 : 0Бенфика
29.12.2023 Португалия — Примейра 15-й тур Бенфика3 : 0Фамаликан
25.11.2023 Кубок Португалии 1/16 финала Бенфика2 : 0Фамаликан
04.03.2023 Португалия - Примейра 23-й тур Бенфика2 : 0Фамаликан
10.09.2022 Португалия - Примейра 6-й тур Фамаликан0 : 1Бенфика
23.04.2022 Португалия - Примейра 31-й тур Бенфика0 : 0Фамаликан
12.12.2021 Португалия - Примейра 14-й тур Фамаликан1 : 4Бенфика
08.02.2021 Португалия - Примейра 18-й тур Бенфика2 : 0Фамаликан
17.12.2025 Кубок Португалии 1/8 финала 0 : 2Бенфика
14.12.2025 Португалия — Примейра 14-й тур 0 : 4Бенфика
10.12.2025 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур Бенфика2 : 0
05.12.2025 Португалия — Примейра 13-й тур Бенфика1 : 1
29.11.2025 Португалия — Примейра 12-й тур 1 : 2Бенфика
18.12.2025 Кубок Португалии 1/8 финала 4 : 1Фамаликан
14.12.2025 Португалия — Примейра 14-й тур Фамаликан4 : 0
06.12.2025 Португалия — Примейра 13-й тур Фамаликан1 : 2
29.11.2025 Португалия — Примейра 12-й тур 2 : 2Фамаликан
22.11.2025 Кубок Португалии 1/16 финала 1 : 2Фамаликан
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту1440
2
Лига чемпионов
Спортинг1435
3
Лига Европы
Бенфика1432
4
Лига конференций
Жил Висенте1526
5 Брага1525
6 Фамаликан1423
7 Морейренсе1521
8 Витория Гимарайнш1421
9 Эшторил1517
10 Алверка1417
11 Риу Аве1517
12 Насьонал1516
13 Санта-Клара1415
14 Эштрела1515
15 Каза Пия1513
16
Стыковая зона
Арока1412
17
Зона вылета
Тондела159
18
Зона вылета
АВС154

