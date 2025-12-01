00:09 ()
ЮАР - Ангола 22 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 22-12-2025 19:00
Стадион: Стад де Марракеш (Марракеш, Марокко), вместимость: 45240
22 Декабря 2025 года в 20:00 (+03:00). Кубок африканских наций, Группа B. 1-й тур
ЮАР
Ангола

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЮАР - Ангола, которое состоится 22 Декабря 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, Группа B. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де Марракеш (Марракеш, Марокко). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ЮАР
Ангола
1 ЮАР вр Ронвен Уильямс
20 ЮАР зщ Хулисо Мудау
19 ЮАР зщ Нкосинати Сибиси
3 ЮАР зщ Khulumani Ndamane
6 ЮАР зщ Обрей Модиба
21 ЮАР пз Яя Ситхоле
4 ЮАР пз Тебохо Мокоена
8 ЮАР пз Tshepang Moremi
17 ЮАР пз Sipho Mbule
10 ЮАР пз Мохау Нкота
9 ЮАР нп Лайл Фостер
22 Ангола вр Неблу
4 Ангола зщ Руй Модешту
5 Ангола зщ Давид Карму
3 Ангола зщ Жонатан Буату
13 Ангола зщ Augusto Real Карнейро
8 Ангола пз Маэстру
16 Ангола пз Фреди
18 Ангола пз Зиту Лувумбу
10 Ангола пз Жасинту Дала
9 Ангола пз Зини
25 Ангола нп М'бала Нзола
Главные тренеры
Бельгия Уго Броос
Франция Патрис Бомель
История личных встреч
20.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 ЮАР1 : 1Ангола
21.03.2018 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 ЮАР1 : 1 5 : 3Ангола
28.03.2017 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 ЮАР0 : 0Ангола
17.11.2015 ЧМ-2018 - Африка 2-й раунд. 2-й матч ЮАР1 : 0Ангола
13.11.2015 ЧМ-2018 - Африка 2-й раунд. 1-й матч Ангола1 : 3ЮАР
16.06.2015 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 ЮАР2 : 1Ангола
23.01.2013 Кубок африканских наций Группа A. 2-й тур ЮАР2 : 0Ангола
23.01.2008 Кубок африканских наций Группа D. 1-й тур ЮАР1 : 1Ангола
16.12.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи ЮАР1 : 0
15.11.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи ЮАР3 : 1
14.10.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа C. 10-й тур ЮАР3 : 0
10.10.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа C. 9-й тур 0 : 0ЮАР
09.09.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа C. 8-й тур ЮАР1 : 1
17.12.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Ангола4 : 1
18.11.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Ангола3 : 2
14.11.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Ангола0 : 2
13.10.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа D. 10-й тур 0 : 0Ангола
08.10.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа D. 9-й тур 2 : 2Ангола
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/8 финала
Мали00
2
1/8 финала
Марокко00
3
1/8 финала - возможный выход
Замбия00
4 Коморские острова00
Группа B
КомандаИО
1
1/8 финала
Зимбабве00
2
1/8 финала
ЮАР00
3
1/8 финала - возможный выход
Ангола00
4 Египет00
Группа C
КомандаИО
1
1/8 финала
Уганда00
2
1/8 финала
Нигерия00
3
1/8 финала - возможный выход
Тунис00
4 Танзания00
Группа D
КомандаИО
1
1/8 финала
Бенин00
2
1/8 финала
Ботсвана00
3
1/8 финала - возможный выход
ДР Конго00
4 Сенегал00
Группа E
КомандаИО
1
1/8 финала
Судан00
2
1/8 финала
Алжир00
3
1/8 финала - возможный выход
Буркина-Фасо00
4 Экваториальная Гвинея00
Группа F
КомандаИО
1
1/8 финала
Габон00
2
1/8 финала
Мозамбик00
3
1/8 финала - возможный выход
Камерун00
4 Кот-д'Ивуар00

