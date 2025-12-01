ЮАР - Ангола 22 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 22-12-2025 19:00
Стадион: Стад де Марракеш (Марракеш, Марокко), вместимость: 45240
22 Декабря 2025 года в 20:00 (+03:00). Кубок африканских наций, Группа B. 1-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЮАР - Ангола, которое состоится 22 Декабря 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, Группа B. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де Марракеш (Марракеш, Марокко). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ЮАР
Ангола
|1
|вр
|Ронвен Уильямс
|20
|зщ
|Хулисо Мудау
|19
|зщ
|Нкосинати Сибиси
|3
|зщ
|Khulumani Ndamane
|6
|зщ
|Обрей Модиба
|21
|пз
|Яя Ситхоле
|4
|пз
|Тебохо Мокоена
|8
|пз
|Tshepang Moremi
|17
|пз
|Sipho Mbule
|10
|пз
|Мохау Нкота
|9
|нп
|Лайл Фостер
|22
|вр
|Неблу
|4
|зщ
|Руй Модешту
|5
|зщ
|Давид Карму
|3
|зщ
|Жонатан Буату
|13
|зщ
|Augusto Real Карнейро
|8
|пз
|Маэстру
|16
|пз
|Фреди
|18
|пз
|Зиту Лувумбу
|10
|пз
|Жасинту Дала
|9
|пз
|Зини
|25
|нп
|М'бала Нзола
Главные тренеры
|Уго Броос
|Патрис Бомель
История личных встреч
|20.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|1 : 1
|21.03.2018
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 1 5 : 3
|28.03.2017
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|0 : 0
|17.11.2015
|ЧМ-2018 - Африка
|2-й раунд. 2-й матч
|1 : 0
|13.11.2015
|ЧМ-2018 - Африка
|2-й раунд. 1-й матч
|1 : 3
|16.06.2015
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|2 : 1
|23.01.2013
|Кубок африканских наций
|Группа A. 2-й тур
|2 : 0
|23.01.2008
|Кубок африканских наций
|Группа D. 1-й тур
|1 : 1
|16.12.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|15.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|14.10.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа C. 10-й тур
|3 : 0
|10.10.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа C. 9-й тур
|0 : 0
|09.09.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа C. 8-й тур
|1 : 1
|17.12.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|4 : 1
|18.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|3 : 2
|14.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|0 : 2
|13.10.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа D. 10-й тур
|0 : 0
|08.10.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа D. 9-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Мали
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Марокко
|0
|0
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Замбия
|0
|0
|4
|Коморские острова
|0
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Зимбабве
|0
|0
| 2
1/8 финала
|ЮАР
|0
|0
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Ангола
|0
|0
|4
|Египет
|0
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Уганда
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Нигерия
|0
|0
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Тунис
|0
|0
|4
|Танзания
|0
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Бенин
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Ботсвана
|0
|0
| 3
1/8 финала - возможный выход
|ДР Конго
|0
|0
|4
|Сенегал
|0
|0
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Судан
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Алжир
|0
|0
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Буркина-Фасо
|0
|0
|4
|Экваториальная Гвинея
|0
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Габон
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Мозамбик
|0
|0
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Камерун
|0
|0
|4
|Кот-д'Ивуар
|0
|0