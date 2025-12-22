Сборная Марокко одержала победу над Коморскими островами в стартовом матче Кубка африканских наций

Дата публикации: 22-12-2025 00:16

В Рабате завершился матч открытия Кубка африканских наций 2025 года. В стартовой игре турнира встретились национальные сборные Марокко и Коморских островов. Противостояние прошло на стадионе имени принца бин Фахда, где хозяева поля одержали уверенную победу со счётом 2:0 над гостями.

Уже на 11-й минуте Суфьян Рахими из сборной Марокко сумел поразить ворота соперника, однако арбитр встречи отменил гол после просмотра видеоповтора. Во втором тайме, на 55-й минуте матча, нападающий мадридского "Реала" Браим Диас вывел свою команду вперёд, открыв счёт. Спустя ещё 19 минут Айюб Эль-Кааби забил второй мяч, закрепив преимущество марокканцев и установив итоговый результат встречи - 2:0 в пользу хозяев.

В довольно сложной группе А вместе с Марокко и Коморскими островами выступают также сборные Мали и Замбии. Эти команды ведут борьбу за выход в плей-офф.

Кубок африканских наций 2025 года принимает Марокко. В розыгрыше принимает участие 24 национальные команды, которые распределены на шесть групп. Соревнования продлятся до 18 января, в течение этого времени болельщиков ожидают захватывающие матчи сильнейших команд Африки. Действующий чемпион турнира - сборная Кот-д'Ивуара, которая будет защищать свой титул.