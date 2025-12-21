Два гола Роджерса принесли «Астон Вилле» победу над «Манчестер Юнайтед» в 17-м туре АПЛ

Дата публикации: 21-12-2025 23:59

В 17-м туре сезона 2025/2026 английской Премьер-лиги состоялся захватывающий поединок между командами Астон Вилла и Манчестер Юнайтед. Удача сопутствовала хозяевам поля - бирмингемская команда на своем стадионе Вилла Парк одержала убедительную победу со счетом 2:1. Главным судьей встречи выступил известный арбитр Майкл Оливер, представляющий Эшингтон.

Счет в матче был открыт на 45-й минуте - отличился Морган Роджерс, выведя Астон Виллу вперед. Уже в добавленное время первого тайма, на 45+3-й минуте, гостям удалось восстановить равновесие благодаря точному удару Матеуса Куньи. Однако на 57-й минуте встречи Роджерс оформил дубль, снова огорчив Манчестер Юнайтед и обеспечив своей команде стратегическое преимущество.

После этой победы Астон Вилла набрала 36 очков и продолжает уверенно держаться на третьей строчке турнирной таблицы АПЛ, демонстрируя отличную форму и претендентские амбиции. Манчестер Юнайтед, набрав 26 очков, располагается на седьмом месте и пока не может похвастаться стабильными результатами в текущем чемпионате.