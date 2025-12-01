Генчлербирлиги - Трабзонспор 22 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 22-12-2025 19:00
Стадион: Эрьяман (Анкара, Турция), вместимость: 20560
22 Декабря 2025 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 17-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Генчлербирлиги - Трабзонспор, которое состоится 22 Декабря 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Эрьяман (Анкара, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Генчлербирлиги
Анкара
Трабзонспор
Трабзон
Главные тренеры
|Фатих Текке
История личных встреч
|15.05.2021
|Турция - Суперлига
|42-й тур
|2 : 1
|23.01.2021
|Турция - Суперлига
|21-й тур
|1 : 2
|08.02.2020
|Турция - Суперлига
|21-й тур
|0 : 2
|15.09.2019
|Турция - Суперлига
|4-й тур
|2 : 2
|10.02.2018
|Турция - Суперлига
|21-й тур
|0 : 0
|10.09.2017
|Турция - Суперлига
|4-й тур
|3 : 1
|29.04.2017
|Турция - Суперлига
|29-й тур
|0 : 0
|27.11.2016
|Турция - Суперлига
|12-й тур
|0 : 0
|18.04.2016
|Турция - Суперлига
|29-й тур
|3 : 1
|22.11.2015
|Турция - Суперлига
|12-й тур
|1 : 0
|12.12.2025
|Турция — Суперлига
|16-й тур
|0 : 0
|07.12.2025
|Турция — Суперлига
|15-й тур
|3 : 0
|28.11.2025
|Турция — Суперлига
|14-й тур
|1 : 0
|22.11.2025
|Турция — Суперлига
|13-й тур
|3 : 2
|07.11.2025
|Турция — Суперлига
|12-й тур
|2 : 1
|14.12.2025
|Турция — Суперлига
|16-й тур
|3 : 3
|07.12.2025
|Турция — Суперлига
|15-й тур
|1 : 2
|29.11.2025
|Турция — Суперлига
|14-й тур
|3 : 1
|24.11.2025
|Турция — Суперлига
|13-й тур
|3 : 4
|08.11.2025
|Турция — Суперлига
|12-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Галатасарай
|17
|42
| 2
Лига чемпионов
|Фенербахче
|17
|39
| 3
Лига Европы
|Трабзонспор
|16
|35
| 4
Лига конференций
|Гёзтепе
|17
|32
|5
|Бешикташ
|17
|29
|6
|Самсунспор
|17
|25
|7
|Газиантеп
|16
|23
|8
|Коджаэлиспор
|17
|23
|9
|Аланьяспор
|17
|21
|10
|Истанбул Башакшехир
|16
|20
|11
|Ризеспор
|17
|18
|12
|Коньяспор
|17
|17
|13
|Антальяспор
|17
|15
|14
|Кайсериспор
|17
|15
|15
|Генчлербирлиги
|16
|15
| 16
Зона вылета
|Касымпаша
|17
|15
| 17
Зона вылета
|Эюпспор
|17
|13
| 18
Зона вылета
|Фатих Карагюмрюк
|17
|9