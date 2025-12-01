00:09 ()
Генчлербирлиги - Трабзонспор 22 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 22-12-2025 19:00
Стадион: Эрьяман (Анкара, Турция), вместимость: 20560
22 Декабря 2025 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 17-й тур
Генчлербирлиги
Трабзонспор

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Генчлербирлиги - Трабзонспор, которое состоится 22 Декабря 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Эрьяман (Анкара, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Генчлербирлиги
Анкара
Трабзонспор
Трабзон
Главные тренеры
Турция Фатих Текке
История личных встреч
15.05.2021 Турция - Суперлига 42-й тур Трабзонспор2 : 1Генчлербирлиги
23.01.2021 Турция - Суперлига 21-й тур Генчлербирлиги1 : 2Трабзонспор
08.02.2020 Турция - Суперлига 21-й тур Генчлербирлиги0 : 2Трабзонспор
15.09.2019 Турция - Суперлига 4-й тур Трабзонспор2 : 2Генчлербирлиги
10.02.2018 Турция - Суперлига 21-й тур Генчлербирлиги0 : 0Трабзонспор
10.09.2017 Турция - Суперлига 4-й тур Трабзонспор3 : 1Генчлербирлиги
29.04.2017 Турция - Суперлига 29-й тур Трабзонспор0 : 0Генчлербирлиги
27.11.2016 Турция - Суперлига 12-й тур Генчлербирлиги0 : 0Трабзонспор
18.04.2016 Турция - Суперлига 29-й тур Генчлербирлиги3 : 1Трабзонспор
22.11.2015 Турция - Суперлига 12-й тур Трабзонспор1 : 0Генчлербирлиги
12.12.2025 Турция — Суперлига 16-й тур 0 : 0Генчлербирлиги
07.12.2025 Турция — Суперлига 15-й тур Генчлербирлиги3 : 0
28.11.2025 Турция — Суперлига 14-й тур 1 : 0Генчлербирлиги
22.11.2025 Турция — Суперлига 13-й тур 3 : 2Генчлербирлиги
07.11.2025 Турция — Суперлига 12-й тур Генчлербирлиги2 : 1
14.12.2025 Турция — Суперлига 16-й тур Трабзонспор3 : 3
07.12.2025 Турция — Суперлига 15-й тур 1 : 2Трабзонспор
29.11.2025 Турция — Суперлига 14-й тур Трабзонспор3 : 1
24.11.2025 Турция — Суперлига 13-й тур 3 : 4Трабзонспор
08.11.2025 Турция — Суперлига 12-й тур Трабзонспор1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай1742
2
Лига чемпионов
Фенербахче1739
3
Лига Европы
Трабзонспор1635
4
Лига конференций
Гёзтепе1732
5 Бешикташ1729
6 Самсунспор1725
7 Газиантеп1623
8 Коджаэлиспор1723
9 Аланьяспор1721
10 Истанбул Башакшехир1620
11 Ризеспор1718
12 Коньяспор1717
13 Антальяспор1715
14 Кайсериспор1715
15 Генчлербирлиги1615
16
Зона вылета
Касымпаша1715
17
Зона вылета
Эюпспор1713
18
Зона вылета
Фатих Карагюмрюк179

