Фулхэм - Ноттингем Форест 22 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 22-12-2025 22:00
Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
22 Декабря 2025 года в 23:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 17-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Ноттингем Форест, которое состоится 22 Декабря 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фулхэм
Лондон
Ноттингем Форест
Ноттингем
|1
|вр
|Бернд Лено
|2
|зщ
|Кенни Тете
|5
|зщ
|Йоаким Андерсен
|15
|зщ
|Хорхе Куэнка
|33
|зщ
|Энтони Робинсон
|16
|пз
|Сандер Берге
|32
|пз
|Эмиль Смит-Роу
|22
|пз
|Кевин
|20
|пз
|Саша Лукич
|8
|нп
|Гарри Уилсон
|7
|нп
|Рауль Хименес
|26
|вр
|Матц Селс
|37
|зщ
|Николо Савона
|31
|зщ
|Никола Миленкович
|5
|зщ
|Мурилло
|3
|зщ
|Неко Уильямс
|8
|пз
|Эллиот Андерсон
|21
|пз
|Омари Хатчинсон
|10
|пз
|Морган Гиббс-Уайт
|12
|пз
|Дуглас Луис
|7
|нп
|Каллум Хадсон-Одои
|19
|нп
|Игор Жезус
Главные тренеры
|Марку Силва
|Шон Дайч
История личных встреч
|15.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 1
|28.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 1
|02.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|3 : 1
|06.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|5 : 0
|11.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|2 : 0
|16.09.2022
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 3
|26.04.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 39-й тур
|0 : 1
|24.10.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|0 : 4
|07.07.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 42-й тур
|0 : 1
|24.08.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|1 : 2
|17.12.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/4 финала
|2 : 1
|13.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 3
|07.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 2
|02.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|4 : 5
|29.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 2
|14.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|3 : 0
|11.12.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|1 : 2
|06.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|3 : 0
|03.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 1
|30.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|17
|39
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|17
|37
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|17
|36
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|17
|29
| 5
Лига Европы
|Ливерпуль
|17
|29
|6
|Сандерленд
|17
|27
|7
|Манчестер Юнайтед
|17
|26
|8
|Кристал Пэлас
|17
|26
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|17
|24
|10
|Эвертон
|17
|24
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|17
|23
|12
|Брентфорд
|17
|23
|13
|Тоттенхэм Хотспур
|17
|22
|14
|Борнмут
|17
|22
|15
|Фулхэм
|16
|20
|16
|Лидс Юнайтед
|17
|19
|17
|Ноттингем Форест
|16
|18
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|17
|13
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|17
|11
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|17
|2