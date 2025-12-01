00:08 ()
Фулхэм - Ноттингем Форест 22 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 22-12-2025 22:00
Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
22 Декабря 2025 года в 23:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 17-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Фулхэм
Ноттингем Форест

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Ноттингем Форест, которое состоится 22 Декабря 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фулхэм
Лондон
Ноттингем Форест
Ноттингем
1 Германия вр Бернд Лено
2 Нидерланды зщ Кенни Тете
5 Дания зщ Йоаким Андерсен
15 Испания зщ Хорхе Куэнка
33 США зщ Энтони Робинсон
16 Норвегия пз Сандер Берге
32 Англия пз Эмиль Смит-Роу
22 Бразилия пз Кевин
20 Сербия пз Саша Лукич
8 Уэльс нп Гарри Уилсон
7 Мексика нп Рауль Хименес
26 Бельгия вр Матц Селс
37 Италия зщ Николо Савона
31 Сербия зщ Никола Миленкович
5 Бразилия зщ Мурилло
3 Уэльс зщ Неко Уильямс
8 Англия пз Эллиот Андерсон
21 Англия пз Омари Хатчинсон
10 Англия пз Морган Гиббс-Уайт
12 Бразилия пз Дуглас Луис
7 Англия нп Каллум Хадсон-Одои
19 Бразилия нп Игор Жезус
Главные тренеры
Португалия Марку Силва
Англия Шон Дайч
История личных встреч
15.02.2025 Англия — Премьер-лига 25-й тур Фулхэм2 : 1Ноттингем Форест
28.09.2024 Англия — Премьер-лига 6-й тур Ноттингем Форест0 : 1Фулхэм
02.04.2024 Англия - Премьер-лига 31-й тур Ноттингем Форест3 : 1Фулхэм
06.12.2023 Англия - Премьер-лига 15-й тур Фулхэм5 : 0Ноттингем Форест
11.02.2023 Англия - Премьер-лига 23-й тур Фулхэм2 : 0Ноттингем Форест
16.09.2022 Англия - Премьер-лига 8-й тур Ноттингем Форест2 : 3Фулхэм
26.04.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Фулхэм0 : 1Ноттингем Форест
24.10.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур Ноттингем Форест0 : 4Фулхэм
07.07.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Ноттингем Форест0 : 1Фулхэм
24.08.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 5-й тур Фулхэм1 : 2Ноттингем Форест
17.12.2025 Англия — Кубок лиги 1/4 финала 2 : 1Фулхэм
13.12.2025 Англия — Премьер-лига 16-й тур 2 : 3Фулхэм
07.12.2025 Англия — Премьер-лига 15-й тур Фулхэм1 : 2
02.12.2025 Англия — Премьер-лига 14-й тур Фулхэм4 : 5
29.11.2025 Англия — Премьер-лига 13-й тур 1 : 2Фулхэм
14.12.2025 Англия — Премьер-лига 16-й тур Ноттингем Форест3 : 0
11.12.2025 Лига Европы Общий этап. 6-й тур 1 : 2Ноттингем Форест
06.12.2025 Англия — Премьер-лига 15-й тур 3 : 0Ноттингем Форест
03.12.2025 Англия — Премьер-лига 14-й тур 0 : 1Ноттингем Форест
30.11.2025 Англия — Премьер-лига 13-й тур Ноттингем Форест0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал1739
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити1737
3
Лига чемпионов
Астон Вилла1736
4
Лига чемпионов
Челси1729
5
Лига Европы
Ливерпуль1729
6 Сандерленд1727
7 Манчестер Юнайтед1726
8 Кристал Пэлас1726
9 Брайтон энд Хоув Альбион1724
10 Эвертон1724
11 Ньюкасл Юнайтед1723
12 Брентфорд1723
13 Тоттенхэм Хотспур1722
14 Борнмут1722
15 Фулхэм1620
16 Лидс Юнайтед1719
17 Ноттингем Форест1618
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед1713
19
Зона вылета
Бёрнли1711
20
Зона вылета
Вулверхэмптон172

