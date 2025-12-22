23:51 ()
Свернуть список

Эндрик покидает «Реал» ради перехода в «Лион»

Дата публикации: 22-12-2025 23:29

Форвард мадридского "Реала" Эндрик вскоре сменит клуб - он перейдет во французский "Лион", выступающий в Лиге 1. Об этом сообщается в соцсети X, где известный инсайдер Фабрицио Романо рассказал о деталях будущей сделки. По информации источника, нападающий будет играть за французский клуб на правах аренды, без опции последующего выкупа контракта.

Известно, что по условиям соглашения "Лион" согласился выплачивать бразильскому футболисту 50% от его текущей зарплаты. Это поможет клубу уложиться в финансовые рамки, а самому Эндрику даст возможность получать стабильный игровой опыт уже в следующем сезоне.

Напомним, что Эндрик перешел в "Реал" из бразильского "Палмейраса" летом 2024 года. Сумма трансфера составила 47 миллионов евро. В нынешнем сезоне 19-летний игрок провел в составе мадридцев 99 минут, приняв участие всего в трех официальных матчах - по одному в чемпионате Испании, Кубке страны и Лиге чемпионов УЕФА. Контракт Эндрика с "Реалом" действует до 2030 года.

Ожидается, что выступления в Лиге 1 позволят молодому нападающему раскрыть свой потенциал и набраться необходимого опыта на европейском уровне, получая больше игровой практики, чем в мадридском клубе.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close