Эндрик покидает «Реал» ради перехода в «Лион»

Дата публикации: 22-12-2025 23:29

Форвард мадридского "Реала" Эндрик вскоре сменит клуб - он перейдет во французский "Лион", выступающий в Лиге 1. Об этом сообщается в соцсети X, где известный инсайдер Фабрицио Романо рассказал о деталях будущей сделки. По информации источника, нападающий будет играть за французский клуб на правах аренды, без опции последующего выкупа контракта.

Известно, что по условиям соглашения "Лион" согласился выплачивать бразильскому футболисту 50% от его текущей зарплаты. Это поможет клубу уложиться в финансовые рамки, а самому Эндрику даст возможность получать стабильный игровой опыт уже в следующем сезоне.

Напомним, что Эндрик перешел в "Реал" из бразильского "Палмейраса" летом 2024 года. Сумма трансфера составила 47 миллионов евро. В нынешнем сезоне 19-летний игрок провел в составе мадридцев 99 минут, приняв участие всего в трех официальных матчах - по одному в чемпионате Испании, Кубке страны и Лиге чемпионов УЕФА. Контракт Эндрика с "Реалом" действует до 2030 года.

Ожидается, что выступления в Лиге 1 позволят молодому нападающему раскрыть свой потенциал и набраться необходимого опыта на европейском уровне, получая больше игровой практики, чем в мадридском клубе.