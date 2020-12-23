23:52 ()
Свернуть список

ДР Конго - Бенин 23 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 23-12-2025 14:30
23 Декабря 2025 года в 15:30 (+03:00). Кубок африканских наций, Группа D. 1-й тур
ДР Конго
Бенин

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ДР Конго - Бенин, которое состоится 23 Декабря 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, Группа D. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ДР Конго
Бенин
1 ДР Конго вр Лионель Мпаси-Нзо
4 ДР Конго зщ Аксель Туанзебе
22 ДР Конго зщ Шансель Мбемба
2 Англия зщ Аарон Ван-Биссака
14 ДР Конго зщ Артур Масуаку
6 Бельгия пз Нгалайель Мукау
11 ДР Конго пз Ноа Садики
18 ДР Конго пз Шарль Пикель
13 ДР Конго нп Мешак Элиа
17 ДР Конго нп Седрик Бакамбу
7 Франция нп Натанаэль Мбуку
1 Бенин вр Марсель Данджину
3 Бенин зщ Tamimou Ouorou
12 Бенин зщ Давид Кики
6 Бенин зщ Оливье Вердон
13 Бенин зщ Мохамед Тижани
19 Бенин пз Douko Dodo
15 Бенин пз Сесси Д'Алмейда
8 Бенин пз Hassane Imourane
22 Бенин нп Rodolfo Aloko
9 Бенин нп Стив Мунье
10 Бенин нп Айегун Тосин
Главные тренеры
Франция Себастьен Дезабр
История личных встреч
14.11.2021 ЧМ-2022 - Африка Группа J. 6-й тур ДР Конго2 : 0Бенин
06.09.2021 ЧМ-2022 - Африка Группа J. 2-й тур Бенин1 : 1ДР Конго
16.12.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи ДР Конго2 : 0
16.11.2025 ЧМ-2026 — Африка 2-й раунд. Финал 1 : 1 3 : 4ДР Конго
13.11.2025 ЧМ-2026 — Африка 2-й раунд. 1/2 финала 0 : 1ДР Конго
14.10.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа B. 10-й тур ДР Конго1 : 0
10.10.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа B. 9-й тур 0 : 1ДР Конго
18.11.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Бенин0 : 3
14.10.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа C. 10-й тур 4 : 0Бенин
10.10.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа C. 9-й тур 0 : 1Бенин
09.09.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа C. 8-й тур Бенин4 : 0
05.09.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа C. 7-й тур Бенин1 : 0
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/8 финала
Марокко13
2
1/8 финала
Мали11
3
1/8 финала - возможный выход
Замбия11
4 Коморские острова10
Группа B
КомандаИО
1
1/8 финала
ЮАР13
2
1/8 финала
Зимбабве00
3
1/8 финала - возможный выход
Египет00
4 Ангола10
Группа C
КомандаИО
1
1/8 финала
Уганда00
2
1/8 финала
Нигерия00
3
1/8 финала - возможный выход
Тунис00
4 Танзания00
Группа D
КомандаИО
1
1/8 финала
Бенин00
2
1/8 финала
Ботсвана00
3
1/8 финала - возможный выход
ДР Конго00
4 Сенегал00
Группа E
КомандаИО
1
1/8 финала
Судан00
2
1/8 финала
Алжир00
3
1/8 финала - возможный выход
Буркина-Фасо00
4 Экваториальная Гвинея00
Группа F
КомандаИО
1
1/8 финала
Габон00
2
1/8 финала
Мозамбик00
3
1/8 финала - возможный выход
Камерун00
4 Кот-д'Ивуар00

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close