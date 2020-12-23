ДР Конго - Бенин 23 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 23-12-2025 14:30
23 Декабря 2025 года в 15:30 (+03:00). Кубок африканских наций, Группа D. 1-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ДР Конго - Бенин, которое состоится 23 Декабря 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, Группа D. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ДР Конго
Бенин
|1
|вр
|Лионель Мпаси-Нзо
|4
|зщ
|Аксель Туанзебе
|22
|зщ
|Шансель Мбемба
|2
|зщ
|Аарон Ван-Биссака
|14
|зщ
|Артур Масуаку
|6
|пз
|Нгалайель Мукау
|11
|пз
|Ноа Садики
|18
|пз
|Шарль Пикель
|13
|нп
|Мешак Элиа
|17
|нп
|Седрик Бакамбу
|7
|нп
|Натанаэль Мбуку
|1
|вр
|Марсель Данджину
|3
|зщ
|Tamimou Ouorou
|12
|зщ
|Давид Кики
|6
|зщ
|Оливье Вердон
|13
|зщ
|Мохамед Тижани
|19
|пз
|Douko Dodo
|15
|пз
|Сесси Д'Алмейда
|8
|пз
|Hassane Imourane
|22
|нп
|Rodolfo Aloko
|9
|нп
|Стив Мунье
|10
|нп
|Айегун Тосин
Главные тренеры
|Себастьен Дезабр
История личных встреч
|14.11.2021
|ЧМ-2022 - Африка
|Группа J. 6-й тур
|2 : 0
|06.09.2021
|ЧМ-2022 - Африка
|Группа J. 2-й тур
|1 : 1
|16.12.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|16.11.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|2-й раунд. Финал
|1 : 1 3 : 4
|13.11.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|2-й раунд. 1/2 финала
|0 : 1
|14.10.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа B. 10-й тур
|1 : 0
|10.10.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа B. 9-й тур
|0 : 1
|18.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|0 : 3
|14.10.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа C. 10-й тур
|4 : 0
|10.10.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа C. 9-й тур
|0 : 1
|09.09.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа C. 8-й тур
|4 : 0
|05.09.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа C. 7-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Марокко
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Мали
|1
|1
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Замбия
|1
|1
|4
|Коморские острова
|1
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|ЮАР
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Зимбабве
|0
|0
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Египет
|0
|0
|4
|Ангола
|1
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Уганда
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Нигерия
|0
|0
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Тунис
|0
|0
|4
|Танзания
|0
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Бенин
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Ботсвана
|0
|0
| 3
1/8 финала - возможный выход
|ДР Конго
|0
|0
|4
|Сенегал
|0
|0
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Судан
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Алжир
|0
|0
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Буркина-Фасо
|0
|0
|4
|Экваториальная Гвинея
|0
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Габон
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Мозамбик
|0
|0
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Камерун
|0
|0
|4
|Кот-д'Ивуар
|0
|0