Дата публикации: 22-12-2025 23:31

Президент мюнхенской «Баварии» Герберт Хайнер подвёл итоги 2025 года для своего клуба. В завершившемся сезоне команда из Мюнхена вновь завоевала титул чемпиона Германии, укрепив свои позиции в национальном чемпионате и подтвердив статус одного из сильнейших клубов страны.

Хайнер отметил, что уходящий год получился очень насыщенным и значимым для всей «Баварии». По его словам, к концу 2025 года число членов клуба превысит 430 тысяч, что отражает высокий уровень доверия и поддержки со стороны болельщиков. Президент подчеркнул, что успехи достигаются не только на футбольном поле, но и в управленческой деятельности клуба.

– Это был динамичный и особый год, который подарил нам множество поводов для радости, – сказал Хайнер. – Я хочу выразить благодарность каждому члену и каждому болельщику за их постоянную поддержку и верность клубу. Мы можем с гордостью оглянуться на юбилейный год и отметить множество достижений, которые внушают оптимизм. «Бавария» демонстрирует отличную спортивную форму, о чем свидетельствуют турнирные успехи как мужской, так и женской команды на профессиональном уровне.

Официальный сайт «Баварии» приводит слова президента, подчеркивая: клуб движется в правильном направлении и стремится к новым вершинам.