Сенегал - Ботсвана 23 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 23-12-2025 17:00
23 Декабря 2025 года в 18:00 (+03:00). Кубок африканских наций, Группа D. 1-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сенегал - Ботсвана, которое состоится 23 Декабря 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, Группа D. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сенегал
Ботсвана
История личных встреч
|18.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|0 : 8
|15.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|14.10.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа B. 10-й тур
|4 : 0
|10.10.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа B. 9-й тур
|0 : 5
|09.09.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа B. 8-й тур
|2 : 3
|18.12.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|14.10.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа G. 10-й тур
|2 : 2
|09.10.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа G. 9-й тур
|0 : 1
|08.09.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа G. 8-й тур
|2 : 0
|04.09.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа G. 7-й тур
|3 : 1
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа Кубка африканских наций: Сенегал — Ботсвана. Это соперники по группе D. Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Марокко
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Мали
|1
|1
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Замбия
|1
|1
|4
|Коморские острова
|1
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|ЮАР
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Зимбабве
|0
|0
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Египет
|0
|0
|4
|Ангола
|1
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Уганда
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Нигерия
|0
|0
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Тунис
|0
|0
|4
|Танзания
|0
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Бенин
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Ботсвана
|0
|0
| 3
1/8 финала - возможный выход
|ДР Конго
|0
|0
|4
|Сенегал
|0
|0
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Судан
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Алжир
|0
|0
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Буркина-Фасо
|0
|0
|4
|Экваториальная Гвинея
|0
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Габон
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Мозамбик
|0
|0
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Камерун
|0
|0
|4
|Кот-д'Ивуар
|0
|0