Сенегал - Ботсвана 23 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 23-12-2025 17:00
23 Декабря 2025 года в 18:00 (+03:00). Кубок африканских наций, Группа D. 1-й тур
Сенегал
Ботсвана

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сенегал - Ботсвана, которое состоится 23 Декабря 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, Группа D. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сенегал
Ботсвана
История личных встреч
18.11.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 0 : 8Сенегал
15.11.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 2 : 0Сенегал
14.10.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа B. 10-й тур Сенегал4 : 0
10.10.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа B. 9-й тур 0 : 5Сенегал
09.09.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа B. 8-й тур 2 : 3Сенегал
18.12.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 2 : 1Ботсвана
14.10.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа G. 10-й тур 2 : 2Ботсвана
09.10.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа G. 9-й тур Ботсвана0 : 1
08.09.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа G. 8-й тур 2 : 0Ботсвана
04.09.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа G. 7-й тур 3 : 1Ботсвана
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа Кубка африканских наций: Сенегал — Ботсвана. Это соперники по группе D. Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/8 финала
Марокко13
2
1/8 финала
Мали11
3
1/8 финала - возможный выход
Замбия11
4 Коморские острова10
Группа B
КомандаИО
1
1/8 финала
ЮАР13
2
1/8 финала
Зимбабве00
3
1/8 финала - возможный выход
Египет00
4 Ангола10
Группа C
КомандаИО
1
1/8 финала
Уганда00
2
1/8 финала
Нигерия00
3
1/8 финала - возможный выход
Тунис00
4 Танзания00
Группа D
КомандаИО
1
1/8 финала
Бенин00
2
1/8 финала
Ботсвана00
3
1/8 финала - возможный выход
ДР Конго00
4 Сенегал00
Группа E
КомандаИО
1
1/8 финала
Судан00
2
1/8 финала
Алжир00
3
1/8 финала - возможный выход
Буркина-Фасо00
4 Экваториальная Гвинея00
Группа F
КомандаИО
1
1/8 финала
Габон00
2
1/8 финала
Мозамбик00
3
1/8 финала - возможный выход
Камерун00
4 Кот-д'Ивуар00

