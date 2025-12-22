В «Барселоне» ожидают возвращения Араухо к концу года

Дата публикации: 22-12-2025 23:31

В "Барселоне" надеются, что центральный защитник Рональд Араухо сможет вернуться в основной состав к концу 2025 года. Как сообщает издание Sport.es, клуб очень ждёт восстановления игрока после того, как он был вынужден взять паузу в своей профессиональной карьере из-за психологических проблем и эмоционального выгорания. Такой перерыв стал необходимым после сложного периода для уругвайца.

Особая потребность в скором возвращении Араухо возникла на фоне серьёзной травмы его одноклубника Андреаса Кристенсена. Кристенсен получил повреждение — у него диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена. Поэтому в каталонском клубе испытывают нехватку центральных защитников и ждут, что Рональд сможет вскоре помочь команде укрепить оборонительную линию.

Напомним, что ранее Араухо был отстранён от участия в матчах на неопределённый срок. Это случилось после поражения в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА против "Челси" (0:3), когда защитник начинал игру в стартовом составе, но был удалён с поля ещё до перерыва и подвергся критике в адрес своих действий. Впоследствии Рональд честно признался клубу в эмоциональном истощении, неуверенности в силах и попросил дать ему время для восстановления. Руководство "Барселоны" отнеслось с пониманием и предоставило футболисту возможность отдохнуть от соревнований. За период вынужденного перерыва Араухо отправился в Израиль, чтобы пройти духовное восстановление и поработать над своим психологическим состоянием. Руководство и болельщики надеются, что уругвайский защитник вскоре вернётся и снова станет ключевым игроком в обороне команды.