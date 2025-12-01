Нигерия - Танзания 23 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 23-12-2025 19:30
23 Декабря 2025 года в 20:30 (+03:00). Кубок африканских наций, Группа C. 1-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нигерия - Танзания, которое состоится 23 Декабря 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, Группа C. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нигерия
Танзания
|23
|вр
|Стэнли Нвабили
|12
|зщ
|Брайт Осайи-Самуэль
|6
|зщ
|Семи Аджайи
|21
|зщ
|Кэлвин Бейсси
|3
|зщ
|Зайду Занузи
|11
|пз
|Саму Чуквезе
|4
|пз
|Онинье Ндиди
|17
|пз
|Алекс Айуоби
|7
|пз
|Адемола Лукман
|9
|нп
|Виктор Осимхен
|18
|нп
|Акор Адамс
|13
|вр
|Yakoub Suleiman
|14
|зщ
|Бакари Нондо
|5
|зщ
|Джоб Диксон
|15
|зщ
|Мохамед Хуссейни
|12
|зщ
|Pascal Msindo
|20
|пз
|Новатус Мироши
|6
|пз
|Файсал Салум
|23
|пз
|Khalid Habibu
|9
|пз
|Абдул Сопу
|10
|нп
|Selemani Mwalimu
|24
|нп
|Kelvin John
Главные тренеры
|Сулейман Хемед
История личных встреч
|16.12.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|16.11.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|2-й раунд. Финал
|1 : 1 3 : 4
|13.11.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|2-й раунд. 1/2 финала
|4 : 1 ДВ
|14.10.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа C. 10-й тур
|4 : 0
|10.10.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа C. 9-й тур
|1 : 2
|15.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|4 : 3
|14.10.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|08.10.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа E. 9-й тур
|0 : 1
|09.09.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа E. 8-й тур
|0 : 1
|05.09.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа E. 7-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Марокко
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Мали
|1
|1
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Замбия
|1
|1
|4
|Коморские острова
|1
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|ЮАР
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Зимбабве
|0
|0
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Египет
|0
|0
|4
|Ангола
|1
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Уганда
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Нигерия
|0
|0
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Тунис
|0
|0
|4
|Танзания
|0
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Бенин
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Ботсвана
|0
|0
| 3
1/8 финала - возможный выход
|ДР Конго
|0
|0
|4
|Сенегал
|0
|0
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Судан
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Алжир
|0
|0
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Буркина-Фасо
|0
|0
|4
|Экваториальная Гвинея
|0
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Габон
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Мозамбик
|0
|0
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Камерун
|0
|0
|4
|Кот-д'Ивуар
|0
|0