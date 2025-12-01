23:52 ()
Нигерия - Танзания 23 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 23-12-2025 19:30
23 Декабря 2025 года в 20:30 (+03:00). Кубок африканских наций, Группа C. 1-й тур
Нигерия
Танзания

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нигерия - Танзания, которое состоится 23 Декабря 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, Группа C. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нигерия
Танзания
23 Нигерия вр Стэнли Нвабили
12 Нигерия зщ Брайт Осайи-Самуэль
6 Нигерия зщ Семи Аджайи
21 Нигерия зщ Кэлвин Бейсси
3 Нигерия зщ Зайду Занузи
11 Нигерия пз Саму Чуквезе
4 Нигерия пз Онинье Ндиди
17 Нигерия пз Алекс Айуоби
7 Нигерия пз Адемола Лукман
9 Нигерия нп Виктор Осимхен
18 Нигерия нп Акор Адамс
13 Танзания вр Yakoub Suleiman
14 Танзания зщ Бакари Нондо
5 Танзания зщ Джоб Диксон
15 Танзания зщ Мохамед Хуссейни
12 Танзания зщ Pascal Msindo
20 Танзания пз Новатус Мироши
6 Танзания пз Файсал Салум
23 Танзания пз Khalid Habibu
9 Танзания пз Абдул Сопу
10 Танзания нп Selemani Mwalimu
24 Танзания нп Kelvin John
Главные тренеры
Танзания Сулейман Хемед
История личных встреч
16.12.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 2 : 1Нигерия
16.11.2025 ЧМ-2026 — Африка 2-й раунд. Финал Нигерия1 : 1 3 : 4
13.11.2025 ЧМ-2026 — Африка 2-й раунд. 1/2 финала Нигерия4 : 1 ДВ
14.10.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа C. 10-й тур Нигерия4 : 0
10.10.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа C. 9-й тур 1 : 2Нигерия
15.11.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 4 : 3Танзания
14.10.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 2 : 0Танзания
08.10.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа E. 9-й тур Танзания0 : 1
09.09.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа E. 8-й тур Танзания0 : 1
05.09.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа E. 7-й тур 1 : 1Танзания
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/8 финала
Марокко13
2
1/8 финала
Мали11
3
1/8 финала - возможный выход
Замбия11
4 Коморские острова10
Группа B
КомандаИО
1
1/8 финала
ЮАР13
2
1/8 финала
Зимбабве00
3
1/8 финала - возможный выход
Египет00
4 Ангола10
Группа C
КомандаИО
1
1/8 финала
Уганда00
2
1/8 финала
Нигерия00
3
1/8 финала - возможный выход
Тунис00
4 Танзания00
Группа D
КомандаИО
1
1/8 финала
Бенин00
2
1/8 финала
Ботсвана00
3
1/8 финала - возможный выход
ДР Конго00
4 Сенегал00
Группа E
КомандаИО
1
1/8 финала
Судан00
2
1/8 финала
Алжир00
3
1/8 финала - возможный выход
Буркина-Фасо00
4 Экваториальная Гвинея00
Группа F
КомандаИО
1
1/8 финала
Габон00
2
1/8 финала
Мозамбик00
3
1/8 финала - возможный выход
Камерун00
4 Кот-д'Ивуар00

