Тунис - Уганда 23 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 23-12-2025 22:00
23 Декабря 2025 года в 23:00 (+03:00). Кубок африканских наций, Группа C. 1-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тунис - Уганда, которое состоится 23 Декабря 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, Группа C. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тунис
Уганда
|30
|вр
|Аймен Дамен
|2
|зщ
|Али Абди
|3
|зщ
|Монтассар Тальби
|17
|зщ
|Ян Валери
|25
|зщ
|Дилан Бронн
|13
|пз
|Фержани Сасси
|15
|пз
|Эллиес Скири
|28
|пз
|Ханнибал Межбри
|5
|нп
|Наим Слити
|7
|нп
|Хазем Мастури
|26
|нп
|Элиас Саад
|16
|вр
|Jamal Salim
|23
|зщ
|Элио Капрадосси
|21
|зщ
|Джордан Обита
|6
|зщ
|Тоби Сиббик
|27
|зщ
|Azizi Abdul
|8
|пз
|Халид Ауко
|30
|пз
|Kenneth Semakula
|47
|пз
|Rogers Mato
|10
|пз
|Аллан Окелло
|7
|пз
|Jude Ssemugabi
|11
|нп
|Стефан Муквала
Главные тренеры
|Поль Пют
История личных встреч
|04.01.2017
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 3
|2 : 0
|18.12.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|18.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|14.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|3 : 2
|12.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|13.10.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа H. 10-й тур
|3 : 0
|18.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|14.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|14.10.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа G. 10-й тур
|2 : 1
|09.10.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа G. 9-й тур
|0 : 1
|08.09.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа G. 8-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Марокко
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Мали
|1
|1
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Замбия
|1
|1
|4
|Коморские острова
|1
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|ЮАР
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Зимбабве
|0
|0
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Египет
|0
|0
|4
|Ангола
|1
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Уганда
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Нигерия
|0
|0
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Тунис
|0
|0
|4
|Танзания
|0
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Бенин
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Ботсвана
|0
|0
| 3
1/8 финала - возможный выход
|ДР Конго
|0
|0
|4
|Сенегал
|0
|0
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Судан
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Алжир
|0
|0
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Буркина-Фасо
|0
|0
|4
|Экваториальная Гвинея
|0
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Габон
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Мозамбик
|0
|0
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Камерун
|0
|0
|4
|Кот-д'Ивуар
|0
|0