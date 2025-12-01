23:52 ()
Тунис - Уганда 23 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 23-12-2025 22:00
23 Декабря 2025 года в 23:00 (+03:00). Кубок африканских наций, Группа C. 1-й тур
Тунис
Уганда

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тунис - Уганда, которое состоится 23 Декабря 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, Группа C. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тунис
Уганда
30 Тунис вр Аймен Дамен
2 Тунис зщ Али Абди
3 Тунис зщ Монтассар Тальби
17 Тунис зщ Ян Валери
25 Тунис зщ Дилан Бронн
13 Тунис пз Фержани Сасси
15 Тунис пз Эллиес Скири
28 Тунис пз Ханнибал Межбри
5 Тунис нп Наим Слити
7 Тунис нп Хазем Мастури
26 Тунис нп Элиас Саад
16 Уганда вр Jamal Salim
23 Италия зщ Элио Капрадосси
21 Англия зщ Джордан Обита
6 Англия зщ Тоби Сиббик
27 Уганда зщ Azizi Abdul
8 Уганда пз Халид Ауко
30 Уганда пз Kenneth Semakula
47 Уганда пз Rogers Mato
10 Уганда пз Аллан Окелло
7 Уганда пз Jude Ssemugabi
11 Уганда нп Стефан Муквала
Главные тренеры
Бельгия Поль Пют
История личных встреч
04.01.2017 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 3 Тунис2 : 0Уганда
18.12.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Тунис2 : 1
18.11.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 1 : 1Тунис
14.11.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Тунис3 : 2
12.11.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Тунис1 : 1
13.10.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа H. 10-й тур Тунис3 : 0
18.11.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 4 : 0Уганда
14.11.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Уганда2 : 1
14.10.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа G. 10-й тур 2 : 1Уганда
09.10.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа G. 9-й тур 0 : 1Уганда
08.09.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа G. 8-й тур Уганда2 : 0
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/8 финала
Марокко13
2
1/8 финала
Мали11
3
1/8 финала - возможный выход
Замбия11
4 Коморские острова10
Группа B
КомандаИО
1
1/8 финала
ЮАР13
2
1/8 финала
Зимбабве00
3
1/8 финала - возможный выход
Египет00
4 Ангола10
Группа C
КомандаИО
1
1/8 финала
Уганда00
2
1/8 финала
Нигерия00
3
1/8 финала - возможный выход
Тунис00
4 Танзания00
Группа D
КомандаИО
1
1/8 финала
Бенин00
2
1/8 финала
Ботсвана00
3
1/8 финала - возможный выход
ДР Конго00
4 Сенегал00
Группа E
КомандаИО
1
1/8 финала
Судан00
2
1/8 финала
Алжир00
3
1/8 финала - возможный выход
Буркина-Фасо00
4 Экваториальная Гвинея00
Группа F
КомандаИО
1
1/8 финала
Габон00
2
1/8 финала
Мозамбик00
3
1/8 финала - возможный выход
Камерун00
4 Кот-д'Ивуар00

