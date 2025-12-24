Алжир - Судан 24 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 24-12-2025 17:00
24 Декабря 2025 года в 18:00 (+03:00). Кубок африканских наций, Группа E. 1-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алжир - Судан, которое состоится 24 Декабря 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, Группа E. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Алжир
Судан
История личных встреч
|18.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|0 : 2
|13.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|14.10.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа G. 10-й тур
|2 : 1
|09.10.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа G. 9-й тур
|0 : 3
|08.09.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа G. 8-й тур
|0 : 0
|14.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|14.10.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа B. 10-й тур
|1 : 0
|10.10.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа B. 9-й тур
|0 : 0
|09.09.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа B. 8-й тур
|1 : 0
|05.09.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа B. 7-й тур
|2 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа Кубка африканских наций: Алжир — Судан. Это соперники по группе E. Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Марокко
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Мали
|1
|1
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Замбия
|1
|1
|4
|Коморские острова
|1
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|ЮАР
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Египет
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Зимбабве
|1
|0
|4
|Ангола
|1
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Нигерия
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Уганда
|0
|0
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Тунис
|0
|0
|4
|Танзания
|1
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Сенегал
|1
|3
| 2
1/8 финала
|ДР Конго
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Бенин
|1
|0
|4
|Ботсвана
|1
|0
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Судан
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Алжир
|0
|0
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Буркина-Фасо
|0
|0
|4
|Экваториальная Гвинея
|0
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Габон
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Мозамбик
|0
|0
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Камерун
|0
|0
|4
|Кот-д'Ивуар
|0
|0