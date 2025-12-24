00:55 ()
Алжир - Судан 24 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 24-12-2025 17:00
24 Декабря 2025 года в 18:00 (+03:00). Кубок африканских наций, Группа E. 1-й тур
Алжир
Судан

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алжир - Судан, которое состоится 24 Декабря 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, Группа E. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алжир
Судан
История личных встреч
18.11.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 0 : 2Алжир
13.11.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Алжир3 : 1
14.10.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа G. 10-й тур Алжир2 : 1
09.10.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа G. 9-й тур 0 : 3Алжир
08.09.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа G. 8-й тур 0 : 0Алжир
14.11.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 2 : 0Судан
14.10.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа B. 10-й тур 1 : 0Судан
10.10.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа B. 9-й тур Судан0 : 0
09.09.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа B. 8-й тур 1 : 0Судан
05.09.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа B. 7-й тур 2 : 0Судан
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа Кубка африканских наций: Алжир — Судан. Это соперники по группе E. Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/8 финала
Марокко13
2
1/8 финала
Мали11
3
1/8 финала - возможный выход
Замбия11
4 Коморские острова10
Группа B
КомандаИО
1
1/8 финала
ЮАР13
2
1/8 финала
Египет13
3
1/8 финала - возможный выход
Зимбабве10
4 Ангола10
Группа C
КомандаИО
1
1/8 финала
Нигерия13
2
1/8 финала
Уганда00
3
1/8 финала - возможный выход
Тунис00
4 Танзания10
Группа D
КомандаИО
1
1/8 финала
Сенегал13
2
1/8 финала
ДР Конго13
3
1/8 финала - возможный выход
Бенин10
4 Ботсвана10
Группа E
КомандаИО
1
1/8 финала
Судан00
2
1/8 финала
Алжир00
3
1/8 финала - возможный выход
Буркина-Фасо00
4 Экваториальная Гвинея00
Группа F
КомандаИО
1
1/8 финала
Габон00
2
1/8 финала
Мозамбик00
3
1/8 финала - возможный выход
Камерун00
4 Кот-д'Ивуар00

Отзывы и комментарии к матчу

