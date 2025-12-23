Бывший футболист «Барселоны» и «ПСЖ» Рафинья Алькантара объявил о завершении карьеры в 32 года

Дата публикации: 23-12-2025 18:24

Бразильский полузащитник Рафинья Алькантара сообщил о завершении своей профессиональной карьеры в возрасте 32 лет. Он был известен по выступлениям за такие топ-клубы, как «Барселона», «Интер» и «ПСЖ». Свой последний сезон Рафинья провёл в катарском клубе «Аль-Араби», куда перешёл в 2022 году после ухода из французского гранда «Пари Сен-Жермен». Таким образом, Алькантара принял решение завершить свой футбольный путь, официально объявив о том, что больше не будет выходить на поле в роли профессионального футболиста.

За свою долгую карьеру Рафинья сыграл в общей сложности 358 матчей, сумев записать на свой счёт 51 забитый гол и 52 результативные передачи. За эти годы он стал обладателем ряда престижных трофеев — в составе «Барселоны» завоёвывал Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, а в 2016 году стал олимпийским чемпионом в составе сборной Бразилии. Футболист успел поиграть за множество известных европейских клубов, включая «Сельту» и «Реал Сосьедад».

Таким образом, футбольный мир прощается с универсальным полузащитником, который внёс заметный вклад в успехи своих команд на клубном и международном уровне.