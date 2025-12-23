«Милан» приобрёл черногорского форварда у «Партизана»

Дата публикации: 23-12-2025 18:27

Футбольный клуб «Милан» близок к официальному оформлению трансфера 18-летнего нападающего из Черногории, Андрея Костича, который в последнее время выступал за белградский «Партизан». Ожидается, что в ближайшее время стороны окончательно уладят все формальности. Об этом стало известно из сообщения известного инсайдера Фабрицио Романо, опубликованного им в социальной сети Х.

По информации источника, «Милан» ведёт интенсивные переговоры с руководством «Партизана» и уже согласовал основные условия сделки. Андрею Костичу планируют предложить длительный контракт, рассчитанный на несколько сезонов, что говорит о больших надеждах клуба на молодого форварда. За сам трансфер итальянский клуб заплатит сербской команде порядка 5 млн евро, также предусмотрены различные бонусы, которые могут быть выплачены в зависимости от успехов игрока в будущем.

Напомним, что Андрей Костич перебрался в ряды «Партизана» прошлым летом из черногорской «Будучности» за сумму около 900 тыс евро. В нынешнем сезоне Костич уже успел провести 27 официальных матчей за белградский клуб и отметился девятью забитыми мячами. На данный момент его контракт с сербской командой рассчитан до 2030 года, однако рыночная стоимость футболиста, по оценке портала Transfermarkt, составляет примерно 3 млн евро. Ожидается, что переход в «Милан» откроет перед юным нападающим новые перспективы для развития карьеры на европейском уровне.