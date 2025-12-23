Сёрлот может уйти из «Атлетико» этой зимой - турецкий клуб проявляет интерес к форварду

Дата публикации: 23-12-2025 18:29

Нападающий мадридского "Атлетико" Александр Сёрлот может покинуть испанский клуб уже в ближайшее зимнее трансферное окно. Как сообщают СМИ, к 30-летнему норвежцу проявляет серьезный интерес турецкий "Фенербахче". Форвард положительно рассматривает возможность перехода в эту команду и уже выдвинул условия своего личного контракта - его годовой оклад должен составить около 12 миллионов евро, сообщает beIN Sports.

Отношения Сёрлота с главным тренером мадридцев Диего Симеоне осложнились из-за недостатка игрового времени и отсутствия стабильного места в основном составе. В связи с этим Александр попросил своих агентов начать поиски нового клуба, где он сможет получать больше шансов проявить себя.

В нынешнем сезоне Сёрлот провёл за "Атлетико" 22 матча во всех турнирах, отметился пятью забитыми мячами и одной голевой передачей. Ранее в СМИ также сообщалось об интересе к норвежцу со стороны некоторых клубов английской Премьер-лиги, которые пытались заполучить нападающего ещё прошлым летом.

По информации известного портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста оценивается в 20 миллионов евро.