00:53 ()
Свернуть список

Сёрлот может уйти из «Атлетико» этой зимой - турецкий клуб проявляет интерес к форварду

Дата публикации: 23-12-2025 18:29

Нападающий мадридского "Атлетико" Александр Сёрлот может покинуть испанский клуб уже в ближайшее зимнее трансферное окно. Как сообщают СМИ, к 30-летнему норвежцу проявляет серьезный интерес турецкий "Фенербахче". Форвард положительно рассматривает возможность перехода в эту команду и уже выдвинул условия своего личного контракта - его годовой оклад должен составить около 12 миллионов евро, сообщает beIN Sports.

Отношения Сёрлота с главным тренером мадридцев Диего Симеоне осложнились из-за недостатка игрового времени и отсутствия стабильного места в основном составе. В связи с этим Александр попросил своих агентов начать поиски нового клуба, где он сможет получать больше шансов проявить себя.

В нынешнем сезоне Сёрлот провёл за "Атлетико" 22 матча во всех турнирах, отметился пятью забитыми мячами и одной голевой передачей. Ранее в СМИ также сообщалось об интересе к норвежцу со стороны некоторых клубов английской Премьер-лиги, которые пытались заполучить нападающего ещё прошлым летом.

По информации известного портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста оценивается в 20 миллионов евро.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close