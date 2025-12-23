Агенты предложили «Барселоне» двух защитников из английской Премьер-лиги

Дата публикации: 23-12-2025 18:24

Несколько футбольных посредников и агентов предложили "Барселоне" возможность подписать двух защитников, выступающих в английской Премьер-лиге: Натана Аке из "Манчестер Сити" и Акселя Дисаси из "Челси". Об этом сообщает издание Sport.es.

Согласно информации источника, Натан Аке стремится получить больше игрового времени в преддверии чемпионата мира 2026 года. Руководство "Манчестер Сити" не исключает ухода голландского защитника, однако клуб предпочел бы использовать его в качестве части сделки по приобретению другого футболиста. На данный момент вероятность перехода Аке в "Барселону" оценивается как довольно низкая, поскольку ряд факторов препятствуют успешному завершению возможного трансфера. В целом, каталонский клуб сталкивается со сложностями не только из-за финансовых ограничений, но и из-за высокой конкуренции на трансферном рынке.

В отношении Акселя Дисаси отмечается, что футболист также интересует итальянский "Милан", но сам защитник открыт к ожиданию, чтобы узнать, поступит ли предложение от "Барселоны". Таким образом, судьба обоих игроков во многом зависит от дальнейших решений спортивных директоров и развития ситуации на трансферном рынке между клубами Англии, Испании и Италии.