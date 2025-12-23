Transfermarkt опубликовал рейтинг самых ценных футболистов Серии А

Дата публикации: 23-12-2025 18:23

Популярный интернет-портал Transfermarkt провел очередное обновление рыночных стоимостей футболистов, выступающих в элитном дивизионе чемпионата Италии – Серии A. По итогам пересмотра цен самым дорогим футболистом лиги вновь признан нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес, чья рыночная стоимость оценивается экспертами в 85 миллионов евро. Аргентинский форвард демонстрирует стабильные результаты на протяжении нескольких сезонов и заслуженно возглавляет рейтинг самых ценных игроков Серии A.

В десятке самых дорогих футболистов итальянского чемпионата доминируют игроки «Интера», который представлен сразу пятью футболистами. На втором месте рейтинга расположился центральный защитник «Интера» Алессандро Бастони - его стоимость достигает 80 млн евро. Замыкает тройку лидеров молодой атакующий полузащитник «Ювентуса» Кенан Йылдыз, оцененный в 75 млн евро.

В перечне присутствуют как признанные звезды, так и представители нового поколения, которые все громче заявляют о себе на высшем уровне. Особое внимание уделяется таким игрокам, как Рафаэл Леау из «Милана» и Нико Пас, недавно перешедший в «Комо», их стоимость составляет 70 млн и 65 млн соответственно. Среди представителей средней линии особо выделяются Кристиан Пулишич из «Милана», Николо Барелла и Маркус Тюрам, оба из «Интера», – у каждого из них стоимость 60 млн евро.

Также в топ-10 вошли полузащитник Ману Коне из «Ромы» и защитник «Интера» Федерико Димарко, оцениваемые в 50 млн евро. Такой расклад свидетельствует о высоком уровне Серии A и о том, что в лиге собраны талантливые игроки, обладающие большой рыночной ценностью.

Полностью топ-10 самых дорогих футболистов итальянской Серии A выглядит следующим образом:

Лаутаро Мартинес («Интер») - € 85 млн Алессандро Бастони («Интер») - € 80 млн Кенан Йылдыз («Ювентус») - € 75 млн Рафаэл Леау («Милан») - € 70 млн Нико Пас («Комо») - € 65 млн Кристиан Пулишич («Милан») - € 60 млн Николо Барелла («Интер») - € 60 млн Маркус Тюрам («Интер») - € 60 млн Ману Коне («Рома») - € 50 млн Федерико Димарко («Интер») - € 50 млн

Данные Transfermarkt наглядно отражают нынешний расклад сил в Серии A и демонстрируют, каких высот добились её ведущие футболисты на европейском рынке.