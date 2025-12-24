Буркина-Фасо - Экваториальная Гвинея 24 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 24-12-2025 14:30
Стадион: Стад Мохамед V (Касабланка, Марокко), вместимость: 67000
24 Декабря 2025 года в 15:30 (+03:00). Кубок африканских наций, Группа E. 1-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Буркина-Фасо - Экваториальная Гвинея, которое состоится 24 Декабря 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, Группа E. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Стад Мохамед V (Касабланка, Марокко). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Буркина-Фасо
Экваториальная Гвинея
|16
|вр
|Эрве Коффи
|9
|зщ
|Исса Каборе
|12
|зщ
|Эдмон Тапсоба
|5
|зщ
|Нассер Джига
|26
|зщ
|Арсен Куасси
|6
|пз
|Mohamed Zougrana
|7
|пз
|Данго Уаттара
|18
|пз
|Исмаила Уэдраого
|22
|пз
|Ибрахим Туре
|21
|пз
|Сирьяк Ирье
|10
|нп
|Бертран Траоре
|1
|вр
|Хесус Овоно
|15
|зщ
|Карлос Акапо
|21
|зщ
|Esteban Obiang
|16
|зщ
|Сауль Коко-Басси
|11
|зщ
|Базилио Ндонг
|22
|пз
|Пабло Ганет
|20
|пз
|Сантьяго Энеме
|19
|пз
|Луис Нлаво
|6
|пз
|Ибан
|26
|пз
|Jose Ondo
|10
|нп
|Эмилио Нсуэ
Главные тренеры
|Хуан Мича
История личных встреч
|13.10.2023
|Товарищеские матчи (сборные) — 2023
|0 : 0
|21.01.2015
|Кубок африканских наций
|Группа A. 2-й тур
|0 : 0
|18.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|0 : 3
|14.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|3 : 2
|12.10.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа A. 10-й тур
|3 : 1
|08.10.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа A. 9-й тур
|0 : 1
|09.09.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа A. 8-й тур
|0 : 0
|17.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|14.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|13.10.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа H. 10-й тур
|1 : 1
|09.10.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа H. 9-й тур
|3 : 0 Т
|08.09.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа H. 8-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Марокко
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Мали
|1
|1
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Замбия
|1
|1
|4
|Коморские острова
|1
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|ЮАР
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Египет
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Зимбабве
|1
|0
|4
|Ангола
|1
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Нигерия
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Уганда
|0
|0
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Тунис
|0
|0
|4
|Танзания
|1
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Сенегал
|1
|3
| 2
1/8 финала
|ДР Конго
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Бенин
|1
|0
|4
|Ботсвана
|1
|0
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Судан
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Алжир
|0
|0
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Буркина-Фасо
|0
|0
|4
|Экваториальная Гвинея
|0
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Габон
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Мозамбик
|0
|0
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Камерун
|0
|0
|4
|Кот-д'Ивуар
|0
|0