00:54 ()
Свернуть список

Буркина-Фасо - Экваториальная Гвинея 24 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 24-12-2025 14:30
Стадион: Стад Мохамед V (Касабланка, Марокко), вместимость: 67000
24 Декабря 2025 года в 15:30 (+03:00). Кубок африканских наций, Группа E. 1-й тур
Буркина-Фасо
Экваториальная Гвинея

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Буркина-Фасо - Экваториальная Гвинея, которое состоится 24 Декабря 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, Группа E. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Стад Мохамед V (Касабланка, Марокко). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Буркина-Фасо
Экваториальная Гвинея
16 Буркина-Фасо вр Эрве Коффи
9 Буркина-Фасо зщ Исса Каборе
12 Буркина-Фасо зщ Эдмон Тапсоба
5 Буркина-Фасо зщ Нассер Джига
26 Буркина-Фасо зщ Арсен Куасси
6 Буркина-Фасо пз Mohamed Zougrana
7 Буркина-Фасо пз Данго Уаттара
18 Буркина-Фасо пз Исмаила Уэдраого
22 Буркина-Фасо пз Ибрахим Туре
21 Буркина-Фасо пз Сирьяк Ирье
10 Буркина-Фасо нп Бертран Траоре
1 Экваториальная Гвинея вр Хесус Овоно
15 Экваториальная Гвинея зщ Карлос Акапо
21 Экваториальная Гвинея зщ Esteban Obiang
16 Экваториальная Гвинея зщ Сауль Коко-Басси
11 Экваториальная Гвинея зщ Базилио Ндонг
22 Экваториальная Гвинея пз Пабло Ганет
20 Экваториальная Гвинея пз Сантьяго Энеме
19 Экваториальная Гвинея пз Луис Нлаво
6 Экваториальная Гвинея пз Ибан
26 Экваториальная Гвинея пз Jose Ondo
10 Экваториальная Гвинея нп Эмилио Нсуэ
Главные тренеры
Экваториальная Гвинея Хуан Мича
История личных встреч
13.10.2023 Товарищеские матчи (сборные) — 2023 Экваториальная Гвинея0 : 0Буркина-Фасо
21.01.2015 Кубок африканских наций Группа A. 2-й тур Экваториальная Гвинея0 : 0Буркина-Фасо
18.11.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 0 : 3Буркина-Фасо
14.11.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Буркина-Фасо3 : 2
12.10.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа A. 10-й тур Буркина-Фасо3 : 1
08.10.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа A. 9-й тур 0 : 1Буркина-Фасо
09.09.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа A. 8-й тур Буркина-Фасо0 : 0
17.11.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 2 : 0Экваториальная Гвинея
14.11.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 0 : 1Экваториальная Гвинея
13.10.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа H. 10-й тур Экваториальная Гвинея1 : 1
09.10.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа H. 9-й тур 3 : 0 ТЭкваториальная Гвинея
08.09.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа H. 8-й тур Экваториальная Гвинея0 : 1
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/8 финала
Марокко13
2
1/8 финала
Мали11
3
1/8 финала - возможный выход
Замбия11
4 Коморские острова10
Группа B
КомандаИО
1
1/8 финала
ЮАР13
2
1/8 финала
Египет13
3
1/8 финала - возможный выход
Зимбабве10
4 Ангола10
Группа C
КомандаИО
1
1/8 финала
Нигерия13
2
1/8 финала
Уганда00
3
1/8 финала - возможный выход
Тунис00
4 Танзания10
Группа D
КомандаИО
1
1/8 финала
Сенегал13
2
1/8 финала
ДР Конго13
3
1/8 финала - возможный выход
Бенин10
4 Ботсвана10
Группа E
КомандаИО
1
1/8 финала
Судан00
2
1/8 финала
Алжир00
3
1/8 финала - возможный выход
Буркина-Фасо00
4 Экваториальная Гвинея00
Группа F
КомандаИО
1
1/8 финала
Габон00
2
1/8 финала
Мозамбик00
3
1/8 финала - возможный выход
Камерун00
4 Кот-д'Ивуар00

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close