«Барселона» вступит в борьбу с «Атлетико» за защитника из АПЛ

Дата публикации: 24-12-2025 01:51

Защитник клуба английской Премьер-лиги "Борнмут" Маркос Сенеси попал в сферу интересов двух топ-клубов Испании - "Барселоны" и мадридского "Атлетико", сообщает TEAMtalk.

Оба гранда Ла Лиги уже начали переговоры относительно возможного подписания 28-летнего аргентинца. Контракт Сенеси с "Борнмутом" истекает следующим летом, и сторонам так и не удалось договориться о его продлении - футболист отклонил несколько попыток руководства клуба сохранить его в команде на более долгий срок. Руководство английского клуба уже приняло решение о том, что Сенеси покинет команду по завершении нынешнего сезона.

В текущем футбольном году Маркос Сенеси провёл на поле 17 матчей за "Борнмут" во всех турнирах, сумев отличиться тремя результативными передачами. По информации, размещённой на портале Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет примерно 22 миллиона евро. Стоит отметить, что интерес со стороны таких клубов, как "Барселона" и "Атлетико", может привести к борьбе за правого защитника уже летом, так как он станет свободным агентом и сможет перейти в новый клуб без платы за трансфер.