«Ливерпуль» интересуется Бастони, трансфер защитника может стоить клубу £80 миллионов

«Ливерпуль» проявляет интерес к центральному защитнику «Интера» Алессандро Бастони на фоне неопределенности с будущим Ибраимы Конате в команде, а также не самой выдающейся формы Вирджила ван Дейка. Как сообщает издание Football Insider, английский клуб пристально наблюдает за Бастони и рассматривает его как возможное усиление защиты.

По данным источника, потенциальный переход 26-летнего итальянского защитника может обойтись мерсисайдцам минимум в 80 миллионов фунтов (91,2 миллиона евро). При этом на Алессандро Бастони претендует и испанская «Барселона», которая также заинтересована в укреплении оборонительной линии.

В текущем сезоне Бастони провел 20 матчей за «Интер» во всех турнирах, где отметился одним забитым мячом и пятью результативными передачами, что подчеркивает его универсальность и способность не только обороняться, но и поддерживать атаку. Контракт игрока с итальянским клубом действует до лета 2028 года, что делает его трансфер еще более сложным. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста на данный момент составляет около 80 миллионов евро. Таким образом, если «Ливерпуль» захочет подписать Бастони, клубу придется потратить значительную сумму и выдержать конкуренцию со стороны ведущих европейских команд.