«Милан» сообщил о разрыве контракта с Дивоком Ориги

Дата публикации: 24-12-2025 01:52

Футбольный клуб "Милан" на своём официальном сайте сообщил о досрочном завершении сотрудничества с бельгийским нападающим Дивоком Ориги.

"Милан" информирует о расторжении контракта с нападающим Дивоком Ориги по обоюдному согласию сторон. Итальянский клуб выразил благодарность форварду за проведённое вместе время и пожелал ему удачи и всего наилучшего в дальнейшей карьере и жизни, - говорится в заявлении клуба.

Ориги стал игроком "Милана" в 2022 году, заключив соглашение сроком на четыре года. Однако уже с мая 2023 года он перестал появляться на поле в составе "россонери". В сезоне 2023/2024 бельгиец выступал на правах аренды в английском "Ноттингем Форест". После возвращения в Италию футболист не был включён в основную команду и занимался индивидуальными тренировками. Трансферная стоимость Дивока Ориги сейчас оценивается в 500 тысяч евро. Отметим, что за время пребывания в стане "Милана" нападающий не сумел закрепиться в стартовом составе и не смог реализовать свой потенциал, из-за чего стороны приняли решение о завершении контракта до истечения срока.

