Винисиус задумался о своём будущем в «Реале» из-за недовольства болельщиков

Дата публикации: 24-12-2025 01:53

Крайний нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор начал сомневаться в целесообразности продления своего контракта с испанским клубом. Как сообщает El Chiringuito, впервые за время выступлений за "сливочных" вингер почувствовал, что не все болельщики команды поддерживают его. Особенно остро эта проблема проявилась после последнего матча Примеры с "Севильей" (2:0), когда часть фанатов освистала Винисиуса во время его замены — это стало для футболиста психологическим ударом.

По информации источника, 25-летний игрок сейчас размышляет, стоит ли ему оставаться в "Королевском клубе", с которым у него действует контракт до лета 2027 года. Сложившаяся ситуация поставила под вопрос его будущее в клубе, несмотря на успехи и значимый вклад в игру команды.

Напомним, что в текущем сезоне Винисиус Жуниор уже провел 24 встречи во всех турнирах, отметился пятью забитыми мячами, а также отдал восемь результативных передач. Однако неудачные эпизоды и реакция публики могут повлиять на его решение относительно дальнейшей карьеры в "Реале". Обстановка вокруг игрока остается напряженной, и болельщики с нетерпением ждут его решения.