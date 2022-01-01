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Реал Мадрид - Эльче 23 Января прямая трансляция

Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
23 января 2022, воскресенье. 18:15 МСК. Испания - Примера, 22-й тур
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания);
Реал Мадрид Эльче

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Эльче, которое состоится 23 Января 2022 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Эльче
Эльче
Главные тренеры
ИталияКарло Анчелотти
ИспанияФрансиско Родригес
История личных встреч
20.01.2022Кубок Испании1/8 финалаЭльче1 : 2 ДВРеал Мадрид
30.10.2021Испания - ПримераТур 12Эльче1 : 2Реал Мадрид
13.03.2021Испания - ПримераТур 27Реал Мадрид2 : 1Эльче
30.12.2020Испания - ПримераТур 16Эльче1 : 1Реал Мадрид
22.02.2015Испания - ПримераТур 24Эльче0 : 2Реал Мадрид
23.09.2014Испания - ПримераТур 5Реал Мадрид5 : 1Эльче
22.02.2014Испания - ПримераТур 25Реал Мадрид3 : 0Эльче
26.09.2013Испания - ПримераТур 6Эльче1 : 2Реал Мадрид
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура Примеры: «Реал» — «Эльче». Начало встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.

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