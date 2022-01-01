Реал Мадрид - Эльче 23 Января прямая трансляция
Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
23 января 2022, воскресенье. 18:15 МСК. Испания - Примера, 22-й тур
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Эльче, которое состоится 23 Января 2022 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Эльче
Эльче
Главные тренеры
|Карло Анчелотти
|Франсиско Родригес
История личных встреч
|20.01.2022
|Кубок Испании
|1/8 финала
|1 : 2 ДВ
|30.10.2021
|Испания - Примера
|Тур 12
|1 : 2
|13.03.2021
|Испания - Примера
|Тур 27
|2 : 1
|30.12.2020
|Испания - Примера
|Тур 16
|1 : 1
|22.02.2015
|Испания - Примера
|Тур 24
|0 : 2
|23.09.2014
|Испания - Примера
|Тур 5
|5 : 1
|22.02.2014
|Испания - Примера
|Тур 25
|3 : 0
|26.09.2013
|Испания - Примера
|Тур 6
|1 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура Примеры: «Реал» — «Эльче». Начало встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.