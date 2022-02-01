Россия - Швейцария 09 Февраля прямая трансляция
Стадион: Национальный (Пекин, Китай), вместимость: 20000
09 февраля 2022, среда. 11:40 МСК. Олимпийские игры 2022 (м), Группа B
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Россия - Швейцария, которое состоится 09 Февраля 2022 года в 11:40 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры 2022 (м), оно проводится на стадионе: Национальный (Пекин, Китай). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Россия
Швейцария
Главные тренеры
|Алексей Юрьевич Жамнов
|Патрик Фишер
История личных встреч
|29.05.2021
|ЧМ-2021
|Группа A
|1 : 4
|01.05.2021
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|30.04.2021
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|19.05.2019
|ЧМ-2019
|Группа B
|0 : 3
|20.04.2019
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи
|5 : 1
|18.04.2019
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи
|5 : 2
|12.05.2018
|ЧМ-2018
|Группа A
|4 : 3
|11.11.2017
|Еврохоккейтур
|Кубок Карьяла
|2 : 6
|14.05.2016
|ЧМ-2016
|Группа A. Тур 5
|5 : 1
|09.05.2014
|ЧМ-2014
|Группа B. Тур 1
|0 : 5
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Олимпиады-2022 по хоккею: Россия — Швейцария. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 11:40 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Канада
|0
|0
|2
|США
|0
|0
|3
|Германия
|0
|0
|4
|Китай
|0
|0
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Россия
|0
|0
|2
|Чехия
|0
|0
|3
|Швейцария
|0
|0
|4
|Дания
|0
|0
Группа C
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Финляндия
|0
|0
|2
|Швеция
|0
|0
|3
|Словакия
|0
|0
|4
|Латвия
|0
|0