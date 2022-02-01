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ПСЖ - Реал Мадрид 15 Февраля прямая трансляция

Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 48713
15 февраля 2022, вторник. 23:00 МСК. Лига чемпионов, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Даниэле Орсато (Скио, Италия);
ПСЖ Реал Мадрид

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Реал Мадрид, которое состоится 15 Февраля 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСЖ
Париж, Франция
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Главные тренеры
Аргентина Маурисио Почеттино
Италия Карло Анчелотти
История личных встреч
26.11.2019 Лига чемпионов Группа А. Тур 5 Реал Мадрид2 : 2ПСЖ
18.09.2019 Лига чемпионов Группа А. Тур 1 ПСЖ3 : 0Реал Мадрид
06.03.2018 Лига чемпионов 1/8 финала ПСЖ1 : 2Реал Мадрид
14.02.2018 Лига чемпионов 1/8 финала Реал Мадрид3 : 1ПСЖ
28.07.2016 Международный кубок чемпионов Северная Америка Реал Мадрид1 : 3ПСЖ
03.11.2015 Лига чемпионов Группа A. Тур 4 Реал Мадрид1 : 0ПСЖ
21.10.2015 Лига чемпионов Группа A. Тур 3 ПСЖ0 : 0Реал Мадрид
02.01.2014 Товарищеские матчи (клубы) Январь 2014 ПСЖ0 : 1Реал Мадрид
27.07.2013 Товарищеские матчи (клубы) Июль 2013 Реал Мадрид1 : 0ПСЖ
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «ПСЖ» — «Реал». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/8 финала
Метка12 Выигрыши Мячи
A08
 ПСЖ (Франция)
Реал Мадрид (Испания)
ПСЖ
Реал Мадрид
15.02
Реал Мадрид
ПСЖ
09.03
0
0
0
0
A02
 Спортинг (Португалия)
Манчестер Сити (Англия)
Спортинг
Манчестер Сити
15.02
Манчестер Сити
Спортинг
09.03
0
0
0
0
A07
 Интер М (Италия)
Ливерпуль (Англия)
Интер М
Ливерпуль
16.02
Ливерпуль
Интер М
08.03
0
0
0
0
A01
 Ред Булл Зальцбург (Австрия)
Бавария (Германия)
Ред Булл Зальцбург
Бавария
16.02
Бавария
Ред Булл Зальцбург
08.03
0
0
0
0
A06
 Вильярреал (Испания)
Ювентус (Италия)
Вильярреал
Ювентус
22.02
Ювентус
Вильярреал
16.03
0
0
0
0
A04
 Челси (Англия)
Лилль (Франция)
Челси
Лилль
22.02
Лилль
Челси
16.03
0
0
0
0
A05
 Атлетико М (Испания)
Манчестер Юнайтед (Англия)
Атлетико М
Манчестер Юнайтед
23.02
Манчестер Юнайтед
Атлетико М
15.03
0
0
0
0
A03
 Бенфика (Португалия)
Аякс (Нидерланды)
Бенфика
Аякс
23.02
Аякс
Бенфика
15.03
0
0
0
0

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