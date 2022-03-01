Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 06 Марта прямая трансляция
Стадион: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
06 марта 2022, воскресенье. 19:30 МСК. Англия - Премьер-лига, 28-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед, которое состоится 06 Марта 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Главные тренеры
|Хосеп Гвардиола
|Ральф Рангник
История личных встреч
|06.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 11
|0 : 2
|07.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 27
|0 : 2
|06.01.2021
|Англия - Кубок лиги
|1/2 финала
|0 : 2
|12.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 12
|0 : 0
|08.03.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 29
|2 : 0
|29.01.2020
|Англия - Кубок лиги
|1/2 финала
|0 : 1
|07.01.2020
|Англия - Кубок лиги
|1/2 финала
|1 : 3
|07.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 16
|1 : 2
|24.04.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 31
|0 : 2
|11.11.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 12
|3 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 28-го тура АПЛ: «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Начало манкунианского дерби запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|27
|21
|3
|3
|64-17
|66
|81,5
| 2
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|26
|18
|6
|2
|70-20
|60
|76,9
| 3
Лига чемпионов
|Челси
|26
|15
|8
|3
|53-18
|53
|67,9
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|27
|13
|8
|6
|44-34
|47
|58,0
| 5
Лига Европы
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|13
|6
|8
|46-34
|45
|55,6
|6
|Арсенал
|24
|14
|3
|7
|38-27
|45
|62,5
|7
|Тоттенхэм Хотспур
|25
|13
|3
|9
|35-32
|42
|56,0
|8
|Вулверхэмптон
|27
|12
|4
|11
|24-23
|40
|49,4
|9
|Саутгемптон
|27
|8
|11
|8
|34-41
|35
|43,2
|10
|Кристал Пэлас
|28
|7
|12
|9
|39-38
|33
|39,3
|11
|Астон Вилла
|26
|10
|3
|13
|37-37
|33
|42,3
|12
|Лестер Сити
|25
|9
|6
|10
|40-43
|33
|44,0
|13
|Брайтон энд Хоув Альбион
|27
|7
|12
|8
|26-32
|33
|40,7
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|6
|10
|10
|30-46
|28
|35,9
|15
|Брентфорд
|28
|7
|6
|15
|30-45
|27
|32,1
|16
|Лидс Юнайтед
|27
|5
|8
|14
|29-61
|23
|28,4
|17
|Эвертон
|24
|6
|4
|14
|28-41
|22
|30,6
| 18
Зона вылета
|Бёрнли
|26
|3
|12
|11
|22-36
|21
|26,9
| 19
Зона вылета
|Уотфорд
|26
|5
|4
|17
|25-47
|19
|24,4
| 20
Зона вылета
|Норвич Сити
|27
|4
|5
|18
|16-58
|17
|21,0