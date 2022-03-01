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Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 06 Марта прямая трансляция

Стадион: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
06 марта 2022, воскресенье. 19:30 МСК. Англия - Премьер-лига, 28-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд, Англия);
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед, которое состоится 06 Марта 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Главные тренеры
Испания Хосеп Гвардиола
Германия Ральф Рангник
История личных встреч
06.11.2021 Англия - Премьер-лига Тур 11 Манчестер Юнайтед0 : 2Манчестер Сити
07.03.2021 Англия - Премьер-лига Тур 27 Манчестер Сити0 : 2Манчестер Юнайтед
06.01.2021 Англия - Кубок лиги 1/2 финала Манчестер Юнайтед0 : 2Манчестер Сити
12.12.2020 Англия - Премьер-лига Тур 12 Манчестер Юнайтед0 : 0Манчестер Сити
08.03.2020 Англия - Премьер-лига Тур 29 Манчестер Юнайтед2 : 0Манчестер Сити
29.01.2020 Англия - Кубок лиги 1/2 финала Манчестер Сити0 : 1Манчестер Юнайтед
07.01.2020 Англия - Кубок лиги 1/2 финала Манчестер Юнайтед1 : 3Манчестер Сити
07.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 16 Манчестер Сити1 : 2Манчестер Юнайтед
24.04.2019 Англия - Премьер-лига Тур 31 Манчестер Юнайтед0 : 2Манчестер Сити
11.11.2018 Англия - Премьер-лига Тур 12 Манчестер Сити3 : 1Манчестер Юнайтед
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 28-го тура АПЛ: «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Начало манкунианского дерби запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити27213364-176681,5
2
Лига чемпионов
Ливерпуль26186270-206076,9
3
Лига чемпионов
Челси26158353-185367,9
4
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед27138644-344758,0
5
Лига Европы
Вест Хэм Юнайтед27136846-344555,6
6 Арсенал24143738-274562,5
7 Тоттенхэм Хотспур25133935-324256,0
8 Вулверхэмптон271241124-234049,4
9 Саутгемптон27811834-413543,2
10 Кристал Пэлас28712939-383339,3
11 Астон Вилла261031337-373342,3
12 Лестер Сити25961040-433344,0
13 Брайтон энд Хоув Альбион27712826-323340,7
14 Ньюкасл Юнайтед266101030-462835,9
15 Брентфорд28761530-452732,1
16 Лидс Юнайтед27581429-612328,4
17 Эвертон24641428-412230,6
18
Зона вылета
Бёрнли263121122-362126,9
19
Зона вылета
Уотфорд26541725-471924,4
20
Зона вылета
Норвич Сити27451816-581721,0

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