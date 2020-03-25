Египет - Сенегал 25 Марта прямая трансляция
Стадион: Каир Интернейшнл (Каир, Египет), вместимость: 75000
25 марта 2022, пятница. 22:30 МСК. ЧМ-2022 - Африка, Третий раунд. 1-й матч
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Египет - Сенегал, которое состоится 25 Марта 2022 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - Африка, Третий раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Каир Интернейшнл (Каир, Египет). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Египет
Сенегал
Главные тренеры
|Карлуш Мануэл Брито Леал Кейруш
|Алиу Сиссе
История личных встреч
|06.02.2022
|Кубок африканских наций
|Финал
|0 : 0 4 : 2