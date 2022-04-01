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Манчестер Юнайтед - Челси 28 Апреля прямая трансляция

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
28 апреля 2022, четверг. 21:45 МСК. Англия - Премьер-лига, 37-й тур
Манчестер Юнайтед
Челси

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Челси, которое состоится 28 Апреля 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Манчестер Юнайтед
      Манчестер
      Челси
      Лондон
      Главные тренеры
      Германия Ральф Рангник
      Германия Томас Тухель
      История личных встреч
      28.11.2021 Англия - Премьер-лига Тур 13 Челси1 : 1Манчестер Юнайтед
      28.02.2021 Англия - Премьер-лига Тур 26 Челси0 : 0Манчестер Юнайтед
      24.10.2020 Англия - Премьер-лига Тур 6 Манчестер Юнайтед0 : 0Челси
      19.07.2020 Кубок Англии 1/2 финала Манчестер Юнайтед1 : 3Челси
      17.02.2020 Англия - Премьер-лига Тур 26 Челси0 : 2Манчестер Юнайтед
      30.10.2019 Англия - Кубок лиги 4-й раунд Челси1 : 2Манчестер Юнайтед
      11.08.2019 Англия - Премьер-лига Тур 1 Манчестер Юнайтед4 : 0Челси
      28.04.2019 Англия - Премьер-лига Тур 36 Манчестер Юнайтед1 : 1Челси
      18.02.2019 Кубок Англии 1/8 финала Челси0 : 2Манчестер Юнайтед
      20.10.2018 Англия - Премьер-лига Тур 9 Челси2 : 2Манчестер Юнайтед
      Текстовая трансляция
      0'
      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча 37-го тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Челси». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Манчестер Сити33255380-218080,8
      2
      Лига чемпионов
      		Ливерпуль33247285-227979,8
      3
      Лига чемпионов
      		Челси32198567-276567,7
      4
      Лига чемпионов
      		Арсенал331931152-406060,6
      5
      Лига Европы
      		Тоттенхэм Хотспур331841156-385858,6
      6
      Лига Европы
      		Манчестер Юнайтед341591053-515452,9
      7
      Лига конференций
      		Вест Хэм Юнайтед341571252-445251,0
      8 Вулверхэмптон331541433-294949,5
      9 Ньюкасл Юнайтед3411101340-554342,2
      10 Лестер Сити321191247-514243,8
      11 Брайтон энд Хоув Альбион349141131-424140,2
      12 Брентфорд341171641-494039,2
      13 Саутгемптон349131240-564039,2
      14 Кристал Пэлас338141143-413838,4
      15 Астон Вилла321141742-463738,5
      16 Лидс Юнайтед338101538-683434,3
      17 Бёрнли336131429-453131,3
      18
      Зона вылета
      		Эвертон32851934-552930,2
      19
      Зона вылета
      		Уотфорд33642331-672222,2
      20
      Зона вылета
      		Норвич Сити33562222-692121,2

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