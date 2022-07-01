Реал Мадрид - Ювентус 31 Июля прямая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Ювентус, которое состоится 31 Июля 2022 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы), Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Роуз Боул (Пасадена, Калифорния, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.