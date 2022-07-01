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Реал Мадрид - Ювентус 31 Июля прямая трансляция

Стадион: Роуз Боул (Пасадена, Калифорния, США), вместимость: 93226
31 Июля 2022 года в 05:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы), Товарищеские матчи
Реал Мадрид
Ювентус

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Ювентус, которое состоится 31 Июля 2022 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы), Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Роуз Боул (Пасадена, Калифорния, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Реал Мадрид
      Мадрид, Испания
      Ювентус
      Турин, Италия
      Главные тренеры
      ИталияКарло Анчелотти
      ИталияМассимилиано Аллегри
      История личных встреч
      05.08.2018 Международный кубок чемпионов Международный кубок чемпионов Реал Мадрид3 : 1Ювентус
      11.04.2018 Лига чемпионов 1/4 финала Реал Мадрид1 : 3Ювентус
      03.04.2018 Лига чемпионов 1/4 финала Ювентус0 : 3Реал Мадрид
      03.06.2017 Лига чемпионов Финал Ювентус1 : 4Реал Мадрид
      13.05.2015 Лига чемпионов 1/2 финала Реал Мадрид1 : 1Ювентус
      05.05.2015 Лига чемпионов 1/2 финала Ювентус2 : 1Реал Мадрид
      05.11.2013 Лига чемпионов Группа B. Тур 4 Ювентус2 : 2Реал Мадрид
      23.10.2013 Лига чемпионов Группа B. Тур 3 Реал Мадрид2 : 1Ювентус
      05.11.2008 Лига чемпионов Группа H. Тур 4 Реал Мадрид0 : 2Ювентус
      21.10.2008 Лига чемпионов Группа H. Тур 3 Ювентус2 : 1Реал Мадрид

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