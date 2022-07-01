Реал Мадрид - Ювентус 31 Июля прямая трансляция
Стадион: Роуз Боул (Пасадена, Калифорния, США), вместимость: 93226
31 Июля 2022 года в 05:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы), Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Ювентус, которое состоится 31 Июля 2022 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы), Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Роуз Боул (Пасадена, Калифорния, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Ювентус
Турин, Италия
Главные тренеры
|Карло Анчелотти
|Массимилиано Аллегри
История личных встреч
|05.08.2018
|Международный кубок чемпионов
|Международный кубок чемпионов
|3 : 1
|11.04.2018
|Лига чемпионов
|1/4 финала
|1 : 3
|03.04.2018
|Лига чемпионов
|1/4 финала
|0 : 3
|03.06.2017
|Лига чемпионов
|Финал
|1 : 4
|13.05.2015
|Лига чемпионов
|1/2 финала
|1 : 1
|05.05.2015
|Лига чемпионов
|1/2 финала
|2 : 1
|05.11.2013
|Лига чемпионов
|Группа B. Тур 4
|2 : 2
|23.10.2013
|Лига чемпионов
|Группа B. Тур 3
|2 : 1
|05.11.2008
|Лига чемпионов
|Группа H. Тур 4
|0 : 2
|21.10.2008
|Лига чемпионов
|Группа H. Тур 3
|2 : 1