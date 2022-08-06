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Ньюкасл - Манчестер Сити 21 Августа прямая трансляция

Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52404
21 Августа 2022 года в 18:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 3-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)
Ньюкасл Юнайтед
Манчестер Сити

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Манчестер Сити, которое состоится 21 Августа 2022 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Ньюкасл Юнайтед
      Ньюкасл-апон-Тайн
      Манчестер Сити
      Манчестер
      Главные тренеры
      АнглияЭдди Хау
      ИспанияХосеп Гвардиола
      История личных встреч
      08.05.2022 Англия - Премьер-лига Тур 36 Манчестер Сити5 : 0Ньюкасл Юнайтед
      19.12.2021 Англия - Премьер-лига Тур 18 Ньюкасл Юнайтед0 : 4Манчестер Сити
      14.05.2021 Англия - Премьер-лига Тур 36 Ньюкасл Юнайтед3 : 4Манчестер Сити
      26.12.2020 Англия - Премьер-лига Тур 15 Манчестер Сити2 : 0Ньюкасл Юнайтед
      08.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 34 Манчестер Сити5 : 0Ньюкасл Юнайтед
      28.06.2020 Кубок Англии 1/4 финала Ньюкасл Юнайтед0 : 2Манчестер Сити
      30.11.2019 Англия - Премьер-лига Тур 14 Ньюкасл Юнайтед2 : 2Манчестер Сити
      29.01.2019 Англия - Премьер-лига Тур 24 Ньюкасл Юнайтед2 : 1Манчестер Сити
      01.09.2018 Англия - Премьер-лига Тур 4 Манчестер Сити2 : 1Ньюкасл Юнайтед
      20.01.2018 Англия - Премьер-лига Тур 24 Манчестер Сити3 : 1Ньюкасл Юнайтед
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Арсенал33009-29100,0
      2
      Лига чемпионов
      		Тоттенхэм Хотспур32107-3777,8
      3
      Лига чемпионов
      		Манчестер Сити22006-06100,0
      4
      Лига чемпионов
      		Фулхэм31205-4555,6
      5
      Лига Европы
      		Брентфорд31118-5444,4
      6 Ньюкасл Юнайтед21102-0466,7
      7 Лидс Юнайтед21104-3466,7
      8 Челси21103-2466,7
      9 Брайтон энд Хоув Альбион21102-1466,7
      10 Кристал Пэлас31114-4444,4
      11 Ноттингем Форест31112-3444,4
      12 Саутгемптон31115-7444,4
      13 Астон Вилла31023-6333,3
      14 Борнмут31022-7333,3
      15 Ливерпуль20203-3233,3
      16 Эвертон30122-4111,1
      17 Вулверхэмптон30121-3111,1
      18
      Зона вылета
      		Лестер Сити30125-8111,1
      19
      Зона вылета
      		Вест Хэм Юнайтед20020-300,0
      20
      Зона вылета
      		Манчестер Юнайтед20021-600,0

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