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Барселона - Вальядолид 28 Августа прямая трансляция

Стадион: Спотифай Камп Ноу (Барселона, Испания), вместимость: 99354
28 Августа 2022 года в 20:30 (+03:00). Испания - Примера, 3-й тур
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания)
Барселона
Вальядолид

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Вальядолид, которое состоится 28 Августа 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Спотифай Камп Ноу (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Барселона
      Барселона
      Вальядолид
      Вальядолид
      Главные тренеры
      ИспанияХавьер Эрнандес
      ИспанияХосе Пачета
      История личных встреч
      05.04.2021 Испания - Примера Тур 29 Барселона1 : 0Вальядолид
      23.12.2020 Испания - Примера Тур 15 Вальядолид0 : 3Барселона
      11.07.2020 Испания - Примера Тур 36 Вальядолид0 : 1Барселона
      29.10.2019 Испания - Примера Тур 11 Барселона5 : 1Вальядолид
      16.02.2019 Испания - Примера Тур 24 Барселона1 : 0Вальядолид
      25.08.2018 Испания - Примера Тур 2 Вальядолид0 : 1Барселона
      08.03.2014 Испания - Примера Тур 27 Вальядолид1 : 0Барселона
      06.10.2013 Испания - Примера Тур 8 Барселона4 : 1Вальядолид
      19.05.2013 Испания - Примера Тур 36 Барселона2 : 1Вальядолид
      22.12.2012 Испания - Примера Тур 17 Вальядолид1 : 3Барселона
      Текстовая трансляция
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура Примеры: «Барселона» — «Вальядолид». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Бетис33006-19100,0
      2
      Лига чемпионов
      		Вильярреал22005-06100,0
      3
      Лига чемпионов
      		Реал Мадрид22006-26100,0
      4
      Лига чемпионов
      		Осасуна32014-2666,7
      5
      Лига Европы
      		Реал Сосьедад32013-4666,7
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Мальорка31113-2444,4
      7 Барселона21104-1466,7
      8 Атлетик Б21101-0466,7
      9 Райо Вальекано31112-2444,4
      10 Альмерия31114-4444,4
      11 Сельта31114-6444,4
      12 Валенсия21011-1350,0
      13 Атлетико М21013-2350,0
      14 Жирона31023-3333,3
      15 Севилья30123-5111,1
      16 Вальядолид20111-4116,7
      17 Эспаньол20112-4116,7
      18
      Зона вылета
      		Эльче30121-5111,1
      19
      Зона вылета
      		Кадис20020-300,0
      20
      Зона вылета
      		Хетафе20021-600,0

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